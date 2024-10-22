自由廣場》台獨蟑螂攪亂了政治生態

◎ 陳茂雄

「參政」是為了建立政治版圖，以執政為目標，甚於追求選票，必須跟著主流民意走，其政治信仰可以隨時改變。「政治運動」則不同，具有確定的政治信仰，卻往往不是主流民意的認同，所以須要政治運動。

終戰後佔領台灣的中華民國，是外來獨裁政權，台灣人因籍貫而受到政治上就業上的不公平歧視，於是出現「民主運動」，並針對外來政權而產生「台獨運動」，妙的是，兩者都由同一批人推動，讓人誤以為是同一項運動，其實全然不同。

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「民主運動」要讓人民變成主人，並依民主程序產生政府。「台獨運動」則是要驅逐外來的中華民國，這兩項都是艱難工作，後來因美國發生「江南命案」，火燒蔣家，導致蔣家不能接班，才有李登輝依法執政，將台灣由獨裁帶往民主化，民進黨遂進入中華民國體制參政，甚至執政，由政治運動團體轉型為參政團體，以執政為目標，所以跟著主流民意走，很明確的捍衛中華民國。而台獨運動則仍屬政治運動團體，只是把驅逐中華民國的目標，修改為正名制憲。參政的民進黨與台獨運動團體，分道揚鑣，各有正當性。

雙方若各走各的路，誰都不能對民進黨扣上台獨的帽子，只是台獨運動裡有人具有強烈的蟑螂個性，很會找資源，揹著台獨神主牌，到民進黨分一杯羹，導致外界分不清，讓民進黨染上台獨色彩，使中共得以泡製台獨的罪名，打擊中華民國及民進黨，台獨蟑螂已攪亂台灣的政治生態。

（作者是中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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