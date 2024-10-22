自由廣場》刺龍刺鳳也能當警察了

◎ 蘇天從

考試院修改國家考試規則，準備把警察人員考試對身高、紋身或刺青的體檢項目刪除，以符「時宜」，消息傳出，基層警界一片哀嚎，如果連身高，刺青都不限制，很快就會看到一五○、一四○公分或刺龍刺鳳的警察了。

警察執行取締、犯罪偵查靠智能而非靠身材，但身材在第一線執勤絕對有其影響。早年在桃園分局刑事組，來了一名超過一八○公分、虎背熊腰的刑警，每逢臨檢娛樂場所，我都令他雙臂環抱，站在包廂門口、眼睛盯住客人，全體酒客幾乎為之安靜，沒人講酒話，更沒有酒客敢仗著酒意出言挑釁。早年的公路警察資格，規定身高一七○公分以上，當時一個小隊的責任區，管轄省道近百公里，單警常在荒郊野外執勤，身材若居劣勢，如何面對貨車司機、捆工？港務警察須面對高大的外國水手，因常被譏為「BOY POLICE」有一陣子規定要超過一七○公分，再看三軍儀隊，如果不刻意挑選一七六公分以上，而是肥龍胖虎都可上場，威儀豈不蕩然？

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警察必須執法，倘若臉、頸、手臂有刺青，會有多荒唐？考試院諸公若與人有糾紛而到派出所，卻見處理警員在左頸刺一隻鴨、右頸刺一隻豹（暗喻鴨霸），難道不會質疑這名警察是否曾混幫派，還會相信他能公平處理兩造的問題嗎？又若警察在手臂刺上愛、恨、情、仇，難道不會質疑他到底受了什麼創傷？心理是否健康？他有沒有能力處理問題？

在台灣，警察用槍受到層層節制，欲制止街頭事件，通常必須使用蠻力，若體型瘦小，能面對狀況嗎？現階段有比例過多的女警，長官敢排她們在深夜單警服勤嗎？安排雙警勤務，自須搭配一名男警，若讓女警只服內勤，這能算是落實男女平權嗎？何況警力本就不充裕，一旦遇大型活動、重大事故，警力捉襟見肘，還能分內外勤嗎？

考試院應該要解決問題，而非製造問題，要修改如此重大的規則，怎麼不到警察基層單位去瞭解一下，閉門造車卻自以為進步，不切實際，徒增弱警，累死同僚。

（作者是退休警察，著有《百官行述》）

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