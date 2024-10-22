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自由廣場》你有拒絕被洗腦的權利

2024/10/22 05:30

◎ 蘇拾瑩

國內的台北和台中的市政府兵役單位，最近分別發生對役男不當「洗腦」的離譜事件，我在此說說海外的案例。

我的一位中國朋友和一群台灣朋友一起組團，從雪梨去北歐旅遊。當地旅行社安排一名中國導遊帶團，這名導遊每天下午在固定時間進行大外宣，對中共歌功頌德，台灣團員渾然不覺，但中國朋友立刻指出，這就像是在中國大陸對民眾或團體上政治課。我朋友一下子就看穿這名導遊的身分，指他根本就是負有大外宣任務的中共黨員。

我朋友和其中一位台灣團員於是提出抗議，但導遊不理會，照說不休，連幾天疲勞轟炸後，雙方終於吵起來，不少台灣團員為了息事寧人，居然還勸抗議的一方「讓他講吧！導遊也有言論自由」真可笑，究竟出於何等的扭曲觀念？才讓台灣人這般縱容中共的政治宣傳而不以為忤？難怪紅色滲透如此猖獗！

朋友忍無可忍，私下打電話向雪梨的承辦旅行社抱怨，對方去電給當地旅行社，指出這是違法行為，若遭消費者檢舉，旅行社會被吊銷執照，這場大外宣才告休止。

中國的大外宣近年越演越烈，簡直無孔不入，此事發生在自由民主的澳洲及北歐，更經常發生在缺乏民主思惟的地方。台灣人不可不慎！在海外遭遇中共的大外宣，一定要有知覺且勇於拒絕！

須知，導遊雖有言論自由，客人更有不聽的權利，何況對方說的根本是通篇謊言。切記：民主社會的客人，絕對有「拒絕被洗腦」的自由！

（作者是作家、資深媒體人、現旅居雪梨）

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