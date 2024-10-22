自由廣場》法律系學生 敬覆翁曉玲委員

◎ 葉大為

翁曉玲立委委員最近就憲法訴訟法領銜提出修正草案，要將「現有總額」定義成十五人，意圖以迂迴手段，剝奪大法官憲法職權。但她如此解釋，完全忽略「現有」一詞之內涵。綜觀法案之修正理由，無非以「進行多數決時，能夠涵蓋多元意見和觀點，避免單一或少數觀點主導判決，而無法充分考量各種專業角度和見解，導致專業意見不足，影響裁判的質量和深度」為主要論述理由。但翁委員的質疑，卻隱含越多越好的謬誤。看看美國最高法院法官，也不過九人，難道就會如翁所說的，無法充分考量各種專業角度與見解嗎？依翁所言，則設立一個卅人合議的袋鼠法庭，其正當性就足夠嗎？

翁委員想要做的，其實是剝奪憲法法庭這一憲法機關，是真正的缺乏制衡的力量。有了這一規定，立法院只消怠惰消極不行使同意權，憲法法庭即遭實質停止職權。對此毀滅權力分立的想法，身為法學後進的筆者非常不以為然。

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六十年前的釋字第七十六號解釋，大法官宣告監察院、國民大會及立法院併為民主國家之國會。而立法院為了懲罰大法官，將可決門檻大幅度調高，導致大法官多年無法做出解釋及守護憲法，可以想見，有多少戒嚴時期的不合理法律因而無法宣告違憲。如今，台灣好不容易走過威權統治時期，民主化日漸成熟，如今這種剝奪司法權的行為，將是憲政史的一大污點。翁委員，妳承擔得起嗎？

（作者是台大法律系學生）

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