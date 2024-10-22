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自由廣場》卓榮泰敢政治承擔 在野立委只敢耍賴?

2024/10/22 05:30

◎ 林逸民

國會本是最高民意殿堂，國會議員應該是為人民代言，為全民謀福利，倘若行政權推出荒腔走板、窒礙難行的政策，國會要予以監督，嚴令修正。但在台灣，國會卻是自己成天胡鬧，推出荒腔走板、窒礙難行的奇談，威脅行政院若不照辦，就要封殺整個總預算，絲毫不顧人民福祉。

在內閣制國家，執政者一定擁有國會多數席次，除非原本執政聯盟瓦解。至於總統制或半總統制國家，都難免會有執政者與國會多數不同政黨的情況，也難免有府會衝突。

總統制的美國，每逢國會在野黨多數杯葛預算，常造成政府倒閉危機，因事態嚴重，雙方往往最後關頭懸崖勒馬，演出很多次差點倒閉，但總能有驚無險。半總統制的法國，總統則有解散國會的權力，當總理與國會衝突，政策窒礙難行，國會可提出不信任案，迫使總理辭職，總統則可以解散國會重行選舉，由最新民意來決定國家的方向。

台灣目前的憲法規定較近於半總統制，根據憲法當前條文，我國立法院有權對行政院長提出不信任案，只要三分之一以上連署就能成案，表決時全體立委二分之一以上贊成，就通過不信任案，行政院院長即須辭職，並得同時呈請總統解散立法院。

這樣的憲法規定雖然還可更臻完善，但是具有權力與責任相符的基本概念，立法院若不滿意行政院，可逼迫院長辭職，但自身也要承受接受民意重新檢視的風險。

行政院長卓榮泰面對當前的政院國會僵局，喟然嘆道「總有一種方法可以行得通？」希望能透過各種折衝來與國會合作，或請大法官釋憲來仲裁，若連這樣都不被接受，那麼「也可以決議把我趕出去！」也就是說，卓榮泰院長不計個人榮辱，為了國家的憲政運作，他願意干冒遭不信任案倒閣的風險。

卓院長不戀棧職位，有破釜沉舟決心，令人動容。那麼，立法院的立委們有沒有為自己負起政治責任風險的決心？倘若真正以民意自詡，認為行政院做不好，那就應該發動不信任案，逼行政院長下台，同時也能解散國會重選，由最新民意決定國家的未來，倘若改選出來的國會仍是在野黨多數，那麼總統與新任院長自然就必須聽從民意。

而不是像現在這般無止境的鬧下去。關鍵在於，卓院長有這樣的風骨，而在野黨立委有沒有相對的肩膀？還是只想拚死佔著位置而已？

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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