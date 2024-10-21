自由廣場》別讓「原住民」成為高金素梅的提款機！

◎ 林志翰

日前，國眾兩黨立委以原民會未編足禁伐補償預算為由，第五度封殺明年度中央政府總預算案。無黨籍立委高金素梅更「造謠」行政院長卓榮泰說不會對禁伐補償提覆議，是對原住民的仁慈。

近日，高金素梅又提案，要求原住民族綜合發展基金總額不得低於新台幣一百億元。民進黨團在立法院會提議此案退回程序委員會，但不敵藍白聯手反制。民進黨團批評高金素梅的提案違反「財政紀律法」，高金素梅及國民黨立委則反批民進黨政府「欺負原住民」。

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高金素梅最愛痛批賴政府是「欺負原住民」的獨裁政府，含著淚哽咽罵賴政府，然後謝謝藍白立委。這場政治秀她一定是贏家，坐收原住民的選票。

首先，民進黨政府「欺負原住民」嗎？原住民保留地禁伐補償條例直到馬英九執政年代、二○一六年起才開始編列每公頃二萬元的預算。等到蔡英文總統執政後，二○一七年起，每年就調升為每公頃三萬元，發放至今已超過八年。對比國民黨政府在二○一六年才想到要照顧原住民，民進黨政府要是欺負原住民，二○一七年為何還要再度調升一萬元？

今年二月起，藍白兩黨過半數的立法院想通過甚麼法案就恣意通過甚麼法案，所以今年六月再度將「禁伐補償」金額從每公頃三萬元提高至每公頃六萬元，幫高金素梅收割原住民選票的意味濃厚，竟成為阻擋中央政府總預算案的藉口。

近日，高金素梅又要秀問政業績，開口就是不得少於一百億元的原住民綜合發展基金。新住民立委乃至於各族群立委也該如法炮製，否則就是政府欺負特定族群嗎？

其次，民進黨政府自二○一六年執政以來，成立原住民族歷史正義與轉型正義委員會。二○一七年通過《原住民族語言發展法》，致力於保護和發展原住民族語言，並增加原住民族電視台的預算支持。改善偏鄉醫療服務，加強原住民族地區的醫療資源，推動《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》，試圖解決長期以來的土地爭議問題。對比馬英九前總統在二○○七年與原住民座談這番「我把你們當人看」的言論，民進黨真的「欺負原住民」嗎？

最後，高金素梅在民主自由的台灣罵賴清德是「希特勒」，卻在專制獨裁的中國大力吹捧習近平。高金素梅在二○○九年台灣八八水災時曾以原住民受災戶的專款為由向中國募款一億，這一億花在民住民身上有多少，高金素梅應該秀出「政績」吧！

（作者為國中教師）

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