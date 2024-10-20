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林志潔評評理》以「產創條例」激活新創 保護競爭力

此次修法，政策上用心引導企業將國安、資安、人權、環境、社會、與企業治理融入投資決策，細部要件的調整將有助於新創事業的募資和經營，也避免企業「債留台灣，錢進他國」的案例，使產業結構優化，也降低風險、保護我國產業的關鍵技術，實值得各界關注。
林志潔

林志潔

2024/10/20 05:30

◎ 林志潔

產業創新條例啟動修法有三大主軸，一是提供事業投資智慧機械、5G、節能減碳等領域的租稅減免，次為將現行公司從事國外投資新台幣十五億以上一律事前申請核准，修正為公司從事國外投資、若投資於特定的國家、地區、產業或技術，或達一定金額以上，應事前向中央主管機關申請核准，並增定得全部或一部不予核准，也可以附加條件或附款來要求公司修正後才核准。另外，或規定即使之前核准，但事後發現公司有違反產創條例情事，可要求改正或撤資。第三則增定個人以現金投資成立兩年以上未滿五年的新創事業公司，其投資金額得自當年度個人綜所稅總額中減除的租稅優惠。

 經濟部與國科會共同合辦2024台灣創新技術博覽會。（記者林菁樺攝）經濟部與國科會共同合辦2024台灣創新技術博覽會。（記者林菁樺攝）  

此三修法方向正確，是產創條例史上最具備國安和社會安全意識，惟內容還可調整而更加落實。

首先，經濟部確實應掌握國內公司赴外國投資的資訊，固然中港澳投資另有他法規範，但隨著敵對勢力的經貿規模擴大，其掌握外國公司的能力不容小覷，若不慎遭到競爭者取得關鍵技術，不只影響產業競爭力，更可能影響國安，事前把關有必要性。

此外，修法特別納入：若我國公司欲對外投資，但在國內卻發生違反勞基法引發重大勞資糾紛尚未解決，主管機關得為全部或一部不核准，或為附條件與附款的核准規定，可避免企業惡意關廠、移轉資本到國外，侵害我國勞工權益的情事發生。筆者也要呼籲，在本項的規範意旨下，實應增加：有重大環境污染、或重大消費者權益損害事件尚未解決時，由主管機關加以把關的要件，以避免企業藉由對外投資，遺留重大污染廠址落跑、或在大規模消保訴訟時讓消費者求償無門。

其次，租稅減免鼓勵，目前草案規定個人投資高風險新創事業若符合規定，得就投資金額百分之五十限度內，自當年度個人綜所稅所得總額中減除，每年得減除金額以三百萬元為限。近年來由於國內熱錢過多投入股市和房地產，引發政府需要出手平抑房價。如果能利用產創條例引導資金流入需要扶持的新創產業，自然就會減少資本過度集中在房市的問題。

因此，事業投資新創的租稅抵減門檻容有再下修空間，可考慮從現行法的三億元下修到一億，而個人的抵減上限修法前後皆三百萬元，實難增加投資誘因，或可考慮上調至五百萬元，或者依據所得做區間劃分，亦有上調到一千萬元的可能，這可能比打房更具備資金引導的效果。

此次修法，政策上用心引導企業將國安、資安、人權、環境、社會、與企業治理融入投資決策，細部要件的調整將有助於新創事業的募資和經營，也避免企業「債留台灣，錢進他國」的案例，使產業結構優化，也降低風險、保護我國產業的關鍵技術，實值得各界關注。

（作者為行政院政務顧問、陽明交通大學教授）

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