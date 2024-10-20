自由共和國》渡邊將人／應重視賀錦麗副手的存在——會講廣東話的華茲

他精通中國事務，會說廣東話。他也是一位擁護人權的政治家，甚至將結婚紀念日定在六月四日。他還在國會接待過達賴喇嘛。（取自@Tim_Walz）

渡邊將人／日本慶應義塾大學副教授

令人感興趣的是，民主黨副總統候選人提姆．華茲（Tim Walz）。一九八九年，也就是天安門事件發生的那年，曾以教師的身分在廣東省居住過一年（美聯社檔案照）

這次的美國總統大選，不同於以往。

有別於以往之一，就是曾經挑戰連任失敗的前總統再度出馬。川普於二○二○年競選第二任連任失敗。在美國一般情況下，總統若競選連任未果，通常就會主動放棄再度挑戰的機會。

但是，川普這個人自尊心強，無法忍受只當了一任總統就此卸任。除此之外，在二○二○年的那場美國總統大選，川普的狂熱支持者們始終都深信川普其實雖敗猶榮。也因此川普才會再次出馬。川普的對手也都轉眼間一個個落敗。候選人之一的美國前駐聯合國大使妮基．海莉（Nikki Haley）和前美國國務卿邁克．龐皮歐（Mike Pompeo）一樣都是對中強硬派，其中，海莉曾公開表示美國應該協防台灣。然而，自從以色列—哈瑪斯戰爭發生後，美國國民的焦點都改到了中東。

請繼續往下閱讀...

有別於以往之二，就是民主黨這次沒有經過黨內預選就決定候選人。拜登總統原本預定只當一任就退休。不過，遇到川普再次出馬參選，拜登認為只有自己可以贏過川普，所以決定競選連任。只是，拜登雖有意扶持副總統賀錦麗成為第一位美國女總統，然而，賀錦麗在領導方面的能力不足，選舉時容易失利，所以賀錦麗在二○二○年民主黨黨內預選開始前就自行退選了。四年後的這次，如果民主黨照常舉行黨內預選，賀錦麗或許無法贏到最後。因此，拜登等到黨內預選早該結束的七月份再來退選，好讓副總統賀錦麗順勢成為下一任總統候選人。

對於這種不公平的作法，民主黨內並未出現不同的聲音。這是因為，舉行黨內預選只會造成民主黨內部的分裂，拉高共和黨川普勝選的機率。民主黨內左派人士對拜登政權抱持著不滿的原因是，左派人士多半站在支持巴勒斯坦的立場。而這也導致後來在全美各大學校園發起反以色列的示威運動。即使如此，左派人士這次仍是決定支持賀錦麗，以防川普再次當選。沒有經過黨內初選就決定候選人，雖說是緊急事態無可厚非，然而這種方法究竟是否公正，或許日後會被拿出來檢討。

川普執政時，曾任命大法官將人工墮胎非法化，因此得到了基督教右派人士的強烈支持。哈瑪斯攻擊以色列導致雙方爆發衝突時，共和黨內上下團結一致皆支持以色列，加強了黨內對川普的支持度。這是因為川普的鐵票來自保守的基督教徒，而基督教徒根據教義支持以色列。另外，造勢演講時遭遇槍擊一事，也增添了川普的英雄形象。

民主黨幹部們認為，看不清賀錦麗相信甚麼樣的價值觀，會是一大問題。筆者多年來受邀參加美國兩大政黨的全國大會，根據與會的經驗來說，今年在芝加哥舉行的民主黨大會，沒有二○○八年歐巴馬競選期間的大會那般熱鬧。

在某場聚會中，前眾議院議長裴洛西和筆者一對一交談時，雖然有提到台灣，但沒有提到賀錦麗。民主黨議員對於賀錦麗的全代會演說，不同於面對電視台攝影機時的讚揚，真實感想卻是「距離感動十分遙遠」。這是因為賀錦麗沒有政策上的優勢，重點在於阻止川普再度當選。

川普是一個完全無法預測的人，他一直說「是台灣從美國的手中奪走了半導體的知識財產」。或許川普當選後會停止支援烏克蘭。他留下極大的不安要素。相對之下，賀錦麗承接拜登政權，當選後的路線較為容易預測。

令人感興趣的是，民主黨副總統候選人提姆．華茲（Tim Walz）。一九八九年，也就是天安門事件發生的那年，曾以教師的身分在廣東省居住過一年，他精通中國事務，會說廣東話。他也是一位擁護人權的政治家，甚至將結婚紀念日定在六月四日。他與前眾議院議長裴洛西都關心西藏議題。共和黨曾批評華茲被中國吸收。但是，未來若由賀錦麗當選，華茲可能會為了民主主義與人權，和台灣走近。日本新首相石破茂因祭出了亞洲版NATO、新版日美駐軍地位協定等行動，一上任就讓日本和美國的關係惡化。

去年十一月拜登與習近平在會談中達成了不明文的共識，在美國總統大選期間暫停中美對立。意味著這次的美國大選一旦結束，中美對立將不再暫停。未來在美日關係變得不穩定的情形下，台灣必須自行強化對美外交。例如預備迎接賀錦麗政權的到來，此外，也勿輕看副手華茲的存在，和華茲加強交流不失為一個好辦法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法