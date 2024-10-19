自由廣場》禁伐補償金爭議 原民政策應永續 而非漫天喊價

◎ 王瑞興

民國一一三年六月修正原住民保留地禁伐補償條例，補償金額度自一一四年由每公頃新台幣三萬元調整為六萬元。但行政院以違憲、大幅提升預算排擠其他原民預算為由，並未編足，成為一一四年總預算卡關因素之一。立法院長韓國瑜召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘提出「每公頃四萬元」折衷方案，但包括原民立委高金素梅在內，在野黨團並不接受，將待下周協商再議。

姑且不論朝野爭議，此一政策有幾點值得審酌：一、每公頃六萬元基準如何計算。如不禁伐，原住民保留地每年的淨收益是否能達六萬，不無疑義？修法時直接喊價，缺乏正當訴求。

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二、嚴重排擠原住民總體施政。依統計與原住民權利義務相關法規超過兩百種，而原民會自一○五年七月起施行禁伐補償迄今，補償面積一○五年為二．四萬公頃，至一一二年已增至七．二萬公頃，預估一一三年申請補償面積將達七．七萬公頃，補償金約為廿三．廿一億元。若將每公頃補償加倍，補償金將占原民會一一四年度歲出概算一廿五．二九億元之四十一．六％。只因單一項補償條例，必然排擠重大施政。進一步探討，原民會一一三年八月統計，原住民族十六族分布於五十五個鄉鎮區，總人口六十萬六千零六十六人，最多的阿美族廿二萬多人，最少的卡那卡那富族四四六人。一一二年有五萬一千人獲得補償，若再加倍補償，已無資源支持其他原民。

三、原民政策應具永續性。七十三年筆者初任公職，業務略涉原民地，當時前台灣省政府民政廳是原住民權益主管機關，八○年代增劃原民地為重要施政，但僅救急而已。筆者公職後期任職國家文官學院，多次擔任原住民特考及格人員基礎訓練的輔導員，傾聽原民學員心聲，時隔廿餘年仍難忘學員結訓前夕的泣訴，深深感受原民政策應具宏觀與永續性。退休後，擔任兩縣都委會及區委會委員，時見觀光地區的原民地設定抵押給非原住民，開發為收費高昂的溫泉旅館，原住民則永久失去使用權。類此，應是全台普遍現象，也顯見原民政策缺乏永續性。

此次禁伐補償爭議，不只是增編廿五億元而影響原民總體施政，更是攸關立委修法逾越「預算法」及「財政紀律法」的問題。此例一開，明年五月一日國土計畫施行後，立委若提案修法對農地高額補償，必將導致財政崩潰。何況，還有其他施政會被援引比照呢！

（作者是前台灣省政府地政處科長、曾任兩縣都委會及區委會委員）

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