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自由廣場》從巴黎奧運活化老建築看「台北啤酒工場」的再利用

2024/10/18 05:30

◎ 吳可久

位於市民大道以北的百年台北啤酒工場（建國啤酒廠），日治時代古地名「大正町」的區域邊緣，正因為町內的製酒場所在，而演繹出該區特殊的十里洋場條通文化。百年後，條通依舊在、酒場已荒蕪、區域盡暗沉。此區究竟只是要安靜保存當標本？還是融入新時代，依其可適性創新永續經營？借鏡巴黎奧運活化老建築再利用，正是台北啤酒工場展開活化古蹟歷史建築的契機。

二○二四年七月巴黎奧運彰顯了淨零排碳的里程碑，利用碳足跡計算，嚴格管控建築再利用與營造、交通運輸與賽會營運，以控制溫室氣體排放的系統性作法，當可為台北啤酒工場再利用的啟示：

一、循環經濟下的舊建築物再利用可減少隱含碳及更新建築機能：九十五％巴黎奧運的場館，是舊館回春翻修或是臨時性建築，背後是建築生命週期中，隱含碳的精準控制。台北啤酒工場舊建築與建材再利用，降低隱含碳，節省七十五％碳排，減少破壞、減省能耗，符合產業遺產之舊建築更新轉用之機能，如文教類建築，而非高能耗之商業類或破壞性大、產權複雜之住宅類使用。

 二、修復與綠色創新工法的整建舊建築及可適性再利用：在建築生產有隱含碳跟營運碳兩種碳排。巴黎奧運選手村，以回收材製床及木地板下冷卻水管節能等創新工法，在建築物生命週期各階段採用最低隱含碳的策略，優化供應鏈，並應用再生能源與智慧建築技術來管理碳排，減省碳排與可適性再利用，正是台北啤酒工場可咨借鏡。

 三、強化都市中心區綠色植栽的碳中和：北科大在世界綠色大學評比排名的市中心組獲全球第六名，以生態河道串連環繞九．六公頃校區，形成流動水生態系，蝶鳥昆蟲踩踏佇立，形成首善之都—台北市大安區的綠核心，仿照「北科大」校區創新綠建築生態工法，將低碳綠建築注入日治百年遺產—「台北啤酒工場」，強化都市中心區綠色植栽之碳中和。

 「北科大」以行動呼應「巴黎協定」，落實舊建築可適性再利用特質，優先考慮低碳排、綠色創新工法和循環經濟，並以縫合都市空間涵構與未來世代的社會對話，審視古蹟歷史建築活化與碳中和的可行性，修復咫尺匹鄰台北啤酒工場，形成北科大與大光華地區文創、數位與科技的教育生活圈，期能創造文資、教育、居民、環境永續四贏，方是活絡古蹟歷史建築之真締。

（作者是台北科技大學設計學院院長）

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