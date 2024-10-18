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自由廣場》恢復軍事審判制度 時機未到

2024/10/18 05:30

◎ 方屏生

近年不斷有讀者投書建議恢復軍事審判制度，十七日《恢復軍事審判制度 此其時矣》，筆者看法不同。同日另一篇《重罰失格退將 為國防部按讚！》，可為佐證。

國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠八月底出席香港統戰活動，涉及起立聆聽中華人民共和國國歌，被國防部裁減月退俸並追回獎、勳章。此前，二○一六年十一月十一日，陸軍退役中將吳斯懷與夏瀛洲、王文燮、陳庭寵等退役上將，在北京參加〈中山黃埔兩岸情〉論壇，並於「紀念孫中山先生誕辰一五○周年大會」，起立聆聽中華人民共和國國歌和中國國家主席習近平致詞。吳斯懷等人受輿論抨擊，但二○二○年二月仍出任國民黨不分區立委，爽領四年民脂民膏。

從吳、臧前仆後繼的例證來看，國軍高階將領對國家的忠誠度、對兩岸情勢的敏銳度，以及罔顧國格的處世態度，明顯缺了一大截。至於其兩岸政治立場，退役後就馬上一八○度大翻轉。如《恢》文所言「國軍近年因無軍審制度，已弊端叢生，不乏涉入共諜、洩漏軍事機密，甚至簽署投降書等光怪陸離的情事，皆出自敵國策動、收買、組織，形同戰時行為，另時聞盜賣軍品、貪汙、勾結標售的違法犯紀。」，相關案件一旦交由軍事審判，反而可能被官官相護，且曝光案件恐大幅減少，因黨國軍事教育所埋下的種子，開枝散葉後，不會那麼快就徹底改變。尤其軍事教育素重「學長學弟」制，在軍校及部隊所培養的情感短期難以轉變。

此外，義務役和志願役士官兵的審理部分，更須要普通司法機關公平對待，以免居領導階層的志願役軍官「占優勢」，因志願役軍官役期較長，社會觀感較佳。倘若擔心普通司法機關司法官負荷繁重而恢復軍事審判制度，未免牽強附會，那不如直接增加普通司法機關司法官名額就解決了。

《恢》文結論「國無常強無常弱，奉法者強則國強，奉法者弱則國弱」，話雖說得漂亮，卻不知叛國與貪汙者天天研究法規，想盡辦法找夾縫謀私利。目前軍事審判制度時機未到，支持者切莫「呷緊弄破碗」，使國軍軍紀和人權更加惡化。

（作者是陸戰隊退役少校）

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