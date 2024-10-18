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自由廣場》同志有話說／兩岸同婚 促進人權進步

2024/10/18 05:30

◎ 林盛易

近日有投書認為「兩岸同婚」是以同志為藉口造成國安破口。在此，我先聲明我的立場：同志及所有性少數群體的權益，全都來自於對於人權的重視與追求，身為同志，我堅決捍衛那些不由自主剛好愛上中國人的台灣同志的人權，堅持捍衛他們自由結婚的權，正如我捍衛自己的權力那樣。

反對者自認最有力的理由，是「中國統戰人士」可藉由兩岸同婚「名正言順」地進入台灣，然而稍加深思即知「統戰人士」大可以異性婚姻方式進入台灣，何須大費周章偽裝同志，再透過兩岸同婚進入台灣？難道是希望備受矚目？

反對者以為是政府因「下不了LGBT利益團體的大船」而主動開放兩岸同婚，這是弄錯事主。正如陸委會新聞稿所指，政府只是遵循行政法院的司法判決。反對者可以上網查詢到，兩岸同性伴侶Ryan&Righ在美國結婚後，申請來台團聚，此案經由台北高等行政法院審理，已兩次宣判部分勝訴。政府在必須遵循司法判決與尊重憲政體制之下，開放兩岸同婚。

反對者甚至認為「原有的中台異性婚姻已是缺口」，他們所謂的國安，是不許任何兩岸婚姻，不許任何中國人進入台灣。然而，中共若欲滲透台灣，大可讓「統戰人士」先轉換國籍，甚或直接收買他國華人為其效力，難道台灣要禁止所有華人或外國人入境？其實，唯一解法是加強國安審查，而非基於國籍身分而一網打盡，兩岸婚姻已有嚴格的國安審查機制，機場面談甚至會詢問同床共枕時誰睡左側誰睡右側的細節。

「台灣人民越團結，國家就更安定」，真正能夠保衛台灣、使台灣屹立不倒的，不是別的，正是台灣人的團結，是同島一體的「同胞之愛」，假如你的親友愛上一個同性伴侶，不巧對方正是中國人，倘若不許他們結婚，是要逼親友要麼割捨愛情，要麼滾去中國，請問，同胞之愛何在？

（作者是台灣伴侶權益推動聯盟成員）

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