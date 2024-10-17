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自由廣場》音樂是最佳的外交官

2024/10/17 05:30

◎ 方復權

總統府14日任命劉玄詠為駐奧地利代表，劉被譽為來自台灣的「音樂大使」。維基百科顯示，劉玄詠留學奧地利的長號演奏家兼指揮家，也是音樂教授，多次榮膺行政院文建會模範公務人員。2016年起兩度出任國立台灣交響樂團團長迄今。由他出任奧地利代表，可說是天降奇兵，適才適用。

豈料，曾任駐紐西蘭代表的退休外交官介文汲，竟在政論節目嗤之以鼻，實在令人費解。

眾所周知，奧地利是歐洲甚至全球的音樂聖地，許多著名的作曲家誕生於此，例如莫札特、海頓、舒伯特、老/小約翰･史特勞斯、馬勒等等，族繁不及備載。四百年來，奧地利首都維也納，始終是古典音樂和歌劇的中心，貝多芬、布拉姆斯等偉大音樂家都曾在維也納工作與創作，留給世界不朽的遺產。音樂家劉玄詠在此如魚得水，可望為台灣外交工作開啟燦爛新頁。

廿五年前，筆者陪同一位德國客戶參觀工廠並商討合作事宜。晚餐時德國公司老闆談到聞名全球的奧地利指揮家卡拉揚（Herbert von Karajan）是他的老友，當下我還愣頭愣腦，接不上話，稍後他提到貝多芬，我突然精神一振，「展出」國小合唱團三年資歷的「實力」與勇氣，接話大讚貝多芬的《第九號交響曲》，並厚著臉皮以簡譜Mi Mi Fa So的方式用力唱出〈快樂頌〉，德國佬一聽，馬上大聲唱和，瞬間將氣氛炒到最高點，卻把我的老闆和他的德文翻譯晾在一須，因為他倆沒辦法跟唱，如此功德圓滿，隔天老外滿意的搭機返德。

「音樂無國界」的美好故事，筆者與劉玄詠相比，真是小巫見大巫，但外交官本就不必侷限為特定公務員的職業，重點是要能與駐地國接地氣，促進情感交流，自然水到渠成。預祝劉玄詠代表馬到成功。

（作者從事國際貿易）

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