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自由廣場》德智體群之外 被忽視的情感教育

2024/10/17 05:30

◎ 魏世昌

近期有幾起案件，都是學生因情感、課業、人際關係等壓力問題，而做出傷害自己或他人的情緒應對方式。像「北市某高中發生學生墜樓意外」、「桃園某高中生持彈簧刀攻擊情敵」，又或是「宜蘭某高職傳出學生疑遭霸凌事件」。背後都能看出學生面對課業壓力或情感壓力時，無法適時解決內心情緒，因長期累積而最終造成不幸。

為什麼「他們會有這樣的情緒與作為」？筆者認為，有很大部分原因出於「我們的教育，從來沒有教導如何學習情緒管理、培養挫折容忍力」。在台灣，學校教育注重知識，至於與情感處理相關的能力，卻被忽視或缺乏師資或老師本身不具備指導能力，總之，台灣的教育主軸較不重視這方面。

黃昆輝教授教育基金會對逾一．三萬名十八歲以上者，進行青少年情感教育網路問卷調查，有七十八．六％受訪者認為，青少年面對人際挫折或關係不順時的情緒管理能力不好。這麼高的比例顯示多數孩子不知如何處理情緒，也很少求助於大人。

瑞典的教育就不會將小孩子的時間塞得滿滿，他們甚至「教導孩子如何獨處」的能力，好讓他們年幼時就了解到「誰都沒有一直陪伴甚麼人的義務與責任」。而訓練孩子獨立同樣是芬蘭教育的重要環節，父母在日常生活中訓練孩子的原則，芬蘭教育當局也將它放進課綱，希望協助學校或家庭重點培養孩子的能力。除了教育政策納入「自我照顧與管理日常生活的能力」，芬蘭的父母從小尊重孩子的想法，給予發揮的空間，並重視他們表達的意見，芬蘭孩子的獨立和自信可說是被教出來的。

我們未必要照單全收，但關於情感教育應該儘早開始，以免類似悲劇一再發生，導致社會付出巨大代價。

（作者是工程師）

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