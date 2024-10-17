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自由廣場》恢復軍事審判制度 此其時矣

2024/10/17 05:30

◎ 黃木秋

拜讀自由廣場「軍刑法逃亡罪量刑過輕之患」一文，深有同感。尤其是其附註末句：「若不加速改革會導致亡國之虞」，令人凜然。擁有堅實軍紀，軍隊才能無堅不摧，無敵不克，達到保國衛民之目的。兵貴神速，恢復軍事審判，此其時矣！

一九九九年軍事審判法依司法院解釋意旨進行大幅修正，國防部於各地區設置軍事法院，獨立行使審判權，不再隸屬於部隊，是一大進步。唯二○一三年七月發生義務役士官洪仲丘遭虐死案，引爆國人憤怒，質疑軍事法院及檢察署均隸屬國防部，難以發揮審判獨立效果。其實當時若強化辯護制度等方法，仍可達到改善保障人權之目的。無奈形勢比人強，同年八月修正軍審法第一條條文，將現役軍人「非戰時」犯陸海空軍刑法之罪，歸給普通司法機關依刑事訴訟法追訴審判，就此削弱軍紀，實為國家不幸。如今強敵壓境，機艦頻繁繞台，瞬息萬變，一觸即發。情勢急迫，應該已非昔日之「非戰時」。

君不見，國軍近年因無軍審制度，已弊端叢生，不乏涉入共諜、洩漏軍事機密，甚至簽署投降書等光怪陸離的情事，皆出自敵國策動、收買、組織，形同戰時行為，另時聞盜賣軍品、貪汙、勾結標售的違法犯紀。如今義務役已延長為一年，軍中應早日恢復軍事審判，創造維護軍紀有利環境；實務顯示，普通司法機關司法官負荷繁重，審案曠時費日，且國安意識及量刑均普遍偏低。且涉案官兵因冗長訴訟程序而續留營內，難收遏阻犯罪效果，影響官兵士氣。

依軍事審判法第十一條之規定，經考試院軍法官、司法官或律師考試及格者均得被任用為軍法官，任用資格可謂嚴謹。聞道有先後， 術業有專攻，軍事審判若由軍法官擔任，不僅更專業，復可減輕普通院檢之負擔。國無常強無常弱，奉法者強則國強，奉法者弱則國弱，國軍軍紀尤待軍法系統護持。質之賢達，不知庸言然否？

（作者為中興大學榮譽特聘教授、考試院軍法官特考及格、司法官高考及格）

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