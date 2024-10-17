自由廣場》 歐陽娜娜與張韶涵 附和武統應視同鼓吹戰爭

◎ 李震華

中共14日突然宣布進行「聯合海、陸、空圍台」軍演，立刻引發兩岸輿論風波，甚至波及演藝圈。女藝人歐陽娜娜隨即轉發中國官媒《央視新聞》在微博的「聯合利劍-2024B軍演」貼文，隨後張韶涵等人也跟進，並在貼文中註明：「台灣自古就是中國的領土」、「祖國統一，勢不可擋。」台灣藝人相繼公開支持中國統一的言論，再度引發社會熱議。

歐陽娜娜與張韶涵相繼轉發支持中共圍台軍演，還公開表態「台灣自古屬中國領土、祖國統一勢不可擋」，筆者認為，這種行為不僅無知，甚且濫用言論自由，已經超越道德底線，而有觸法之嫌疑。

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在台灣軍事演習應視同戰爭行為，即使平民不受軍法約束，但在此時此刻，因我國總統的祖國論引發對岸圍台聯合利劍軍演以恫嚇台灣之時節，道德上，本就不該替敵對陣營宣揚準戰爭行動，這些藝人竟昧於歷史，把台灣自古不隸屬中國領土的歷史事實，公開替中國解放軍造謠助陣，傷害台灣人民的情感，道德難容。尤其，加註祖國統一勢不可擋，等於為匪宣傳，已經超越言論自由觸及法律底線！

依據《社會秩序維護法》第63條已明確規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，最高可處三日拘留或新台幣三萬元罰鍰。這些知名藝人公開宣稱「台灣自古屬中國領土」，顯然與歷史事實不符，這隨便網路搜尋一下就可以明瞭的事，竟然昧於事實替中國宣傳，造成社會輿論對立；尤其，當敵對勢力劍指台灣軍演時，配合喊出祖國統一其『勢』不可擋的武攻文嚇心戰行動，已是為匪宣傳程度，可謂對我國社會安定秩序構成一定影響，應已觸法，令人痛心且不可取。相關警政單位應立即介入查察，依法給予陳述辨明機會後，依法處理。

藝人為了市場需要而到中國發展演藝事業，偶爾表態支持兩岸統一、一個中國，吾人姑且容忍，憲法雖保障言論自由，但自由人權應有具體及客觀的界限。

筆者呼籲應儘速推動修法，針對類似時空下顯有背離事實，附和共軍軍演的宣傳言論，提升法律應對處理能力。若不積極作為，恐對台灣團結士氣造成嚴重打擊。

（作者是律師 台灣司法改革關懷互助協會理事長）

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