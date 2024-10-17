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自由廣場》從陳慕義困境談起 當中國市場造成台灣影視寒蟬

2024/10/17 05:30

◎ 朱孟庠

今年的金馬影展決審頒獎典禮將至，陳慕義去年得獎時說了一句「我堅持相信台灣是一個獨立的國家」，從此即無任何通告，何以連原來正上演的連續劇角色，也突然消失？不正常的國家，不正常的心靈，寒蟬效應不斷在發酵。這時中國對曾挺太陽花的吳慷仁，國台辦使出統戰話術「即使曾犯錯，只要能與台獨劃清界限、認同一中原則，中國都會給予舞台並加大支持」

親中藝人獲嘉勉，台獨藝人遭懲罰？這是與陳慕義的LINE對話：「其實真正讓我焦鬱的不是沒通告，而是學生，十幾年來我每年或多或少都會去拍影視、傳播、表演等相關科系的學生畢業製作，我不拿酬勞，只收紅包，包多少隨便他們，主要是歡迎他們將加入影視這個行業，也利用從劇本、拍攝到剪輯完成，跟他們交換課堂和實際操作的差距。我不會跟他們講什麼國家認同大道理，但會強調戲劇就是在描寫和模仿人生，去看跟你一起生活的旁邊的人，你才會有別人也認同的角色和戲劇」、「今年一個學校都沒有，讓我很過意不去，那種既怯生又熱忱的學子心……而我無法參與他們的畢業製作」

總統一席「祖國輩分論」，莫認敵國為祖國，其實也點出本土影視環境的問題。台灣市場小，拍片成本高，演員為進軍中國，只好言不由衷，像外省三代的張懸、吳慷仁本是過往本土認同確立的進步青年，遺憾未能堅持到最後；而導演、製片為了進軍中國，亦不敢用獨派演員，題材、選角難逃「自我審查」。

「陳慕義困境」甚至在年輕電影人族群中發酵，侄兒專業入圍某電影大獎，我在臉書恭賀並期待他獲獎，也寫出他為本土社運及政治運動義務製作影片的經歷，他媽媽焦急打電話來：還沒決審，快拿掉「以免像陳慕義」一樣。愛台灣卻恐懼被點名做記號，難道「非台獨」「非台灣」才能是影視界的標竿？

張懸、吳慷仁為了進軍中國，也試圖抹去過去愛台的本土形象。隱形的思想審查，對台灣本體認同的影視視野能健康發展？「陳慕義困境」發酵，斲傷本土人文，寒蟬效應已對「新時代台灣人」的認同畫下紅線。

遺憾張懸、吳慷仁靠向中國，成為中共統戰誘餌，我不認為他們想做中國人，看看南韓的影視產業，多元創新，台灣的文化創作與國民所得GDP不相符，影視環境若每況愈下，甚而自我審查，恐留不住本土藝人，如何經營改造？還是放任惡化？是文創產業的課題。

年輕一代的電影工作者入行前，難道要學習與「台灣」劃清界線？如何藉由影視產業深化台灣主體認同？電影《老狐狸》將代表台灣參加美國第九十七屆奧斯卡金像獎，飾演老狐狸的陳慕義，算是演藝圈最浪漫、有骨氣的台獨捍衛者，理應為標竿被肯定才是。

（作者是李登輝基金會 前副秘書長）

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