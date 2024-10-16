晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》緊扣台灣主體定位中華民國

2024/10/16 05:30

小英卸任後首次出訪，日昨出席在捷克舉辦的第二十八屆公元兩千論壇，以「證明民主的決心與韌性」為題發表演說。演說通篇都以台灣、台灣總統、台灣政府來帶出她「美麗的國家」。這樣的國家措辭，完全不提中華民國，與現任總統有所不同。難道，這是台灣的「特殊國情」？即使是民選總統，任內與卸任所能披露的內心世界也不同，一如李登輝、馬英九之前言後語。

賴總統，「雙十國慶」期間，中華民國一一三年前思想起。雙少數政府，為了內部團結，務實台獨表現為「中華民國獨派」，用心良苦。然而，中華民國之於台灣，有點像是兩面刃。若走到「概括承受中華民國」的程度，也要小心產生後遺症。「台獨利用中華民國作為借殼上市的工具」，「中華民國統派」都不領情了，遑論一日圍台軍演的「中國正宗統派」？不論「中華民國統派」、「中華民國獨派」，對PRC皆屬「內戰史」還沒翻過去的一頁，「台灣獨立」更不在話下。

一一三年前，「中華民國政府」取代「滿清政府」，「中國」這個國家沒有改變。此所以，孫文擔任「中華民國臨時大總統」、成立南京政府後照會各國：滿清政府之條約、外債、賠款、讓與各國之權利，民國政府亦照舊尊重之。同樣，一九四九，PRC政府取代ROC政府統治中國，中國這個國家仍持續存在，不過代表這個國家的政府又改了。差別在於，PRC政府不但是中國的革命者，也在挑戰國際體系、反對（西方）帝國主義，並不承擔ROC政府的國際責任。一九九一，李登輝終止動員戡亂，不再視PRC為「叛亂」，但北京至今猶稱「內戰」尚未結束。

務實台獨「概括承受」中華民國，不少人樂見其成。「中華民國統派」質疑其論述轉變，反對「以中華民國包藏台灣獨立」，因為統派的中華民國，並未在台灣落地生根，他們念茲在茲的是，中華民國帶著台灣當伴手禮落葉歸根中國。於是，藍綠輪流執政，ROC與PRC的關係，時而是友，時而是敵。台灣內部的中華民國（民主）內戰狀況，遂令台灣的定義與未來處於不確定狀態。

講到這裡，就必須正視中華民國的另一種內戰狀況，亦即國共內戰的殘餘。台灣的民選政府，如果「概括承受」一一三年以來的中華民國（政府），就無法對一九四九它帶來台灣的內戰結構視若無睹。聯大二七五八號決議，大家所關切、爭論者，該案內容無涉台灣，而是解決「中國代表權」歸屬，由PRC取代ROC。假使一面主張二七五八無涉台灣，又一面將台灣與ROC掛鉤，「中華民國在台灣落地生根七十五年」，不無合理化PRC對二七五八擴大解釋之虞。台灣民選政府沿用「中華民國政府」之名，即使台灣人民接受中華民國體制，仍需面對國際體制的重重難關，這個戰場PRC站在制高點。台灣民主防疫典範，WHA仰中國鼻息，台灣連觀察員都求之不得。APEC，中國施壓秘魯，拒絕陳建仁出任總統特使。PRC，ROC，人比人，氣死人。

台灣人民，歷經中華民國二二八、白色恐怖、動員戡亂 、兩蔣終身掌權，不由自己。直到一九九二，立法委員由台灣人民選舉產生，以及，一九九六，總統直接民選，方才當家作主 。儘管礙於國際現實，依舊採用中華民國的象徵符號，國家實體則逐漸過渡至台灣。國際的認知，也從虛幻的中華民國落實為台灣。際此國家正常化進程，如謂「中華民國落地生根七十五年」，則追求轉型正義者情何以堪？

一一三年前，「一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制」。那一群人，是中國人。他們建立的中華民國，不是當時台灣人民的祖國。一九四五至一九四九，中華民國政府由「受降」至「流亡」台灣，蔣氏政權據台作為「復興基地」。終戰後，不少台灣精英，「歡迎祖國」接著「被二二八」。其實，一九四九之後的台灣，乃兩蔣、中華民國「借住」的地方，台灣人民當家作主民主化，也該物歸原主了。

主人，就該有主人意識。台灣可以認同的中華民國，至少是一九八八兩蔣終結，尤其一九九二立委悉由台灣選舉以來，不能一一三年照單全收，不知不覺滑到「一中陷阱」的邊緣。斥責不該對中華人民共和國認賊作父者，如果「概括承受」中華民國為祖國，也許是務實台獨的實用主義，但如何避免「中華民國統派」的思維誤區：台灣連結ROC是為PRC圖謀台灣搭便橋，本土政權更是萬萬不可掉以輕心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書