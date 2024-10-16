社論》緊扣台灣主體定位中華民國

小英卸任後首次出訪，日昨出席在捷克舉辦的第二十八屆公元兩千論壇，以「證明民主的決心與韌性」為題發表演說。演說通篇都以台灣、台灣總統、台灣政府來帶出她「美麗的國家」。這樣的國家措辭，完全不提中華民國，與現任總統有所不同。難道，這是台灣的「特殊國情」？即使是民選總統，任內與卸任所能披露的內心世界也不同，一如李登輝、馬英九之前言後語。

賴總統，「雙十國慶」期間，中華民國一一三年前思想起。雙少數政府，為了內部團結，務實台獨表現為「中華民國獨派」，用心良苦。然而，中華民國之於台灣，有點像是兩面刃。若走到「概括承受中華民國」的程度，也要小心產生後遺症。「台獨利用中華民國作為借殼上市的工具」，「中華民國統派」都不領情了，遑論一日圍台軍演的「中國正宗統派」？不論「中華民國統派」、「中華民國獨派」，對PRC皆屬「內戰史」還沒翻過去的一頁，「台灣獨立」更不在話下。

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一一三年前，「中華民國政府」取代「滿清政府」，「中國」這個國家沒有改變。此所以，孫文擔任「中華民國臨時大總統」、成立南京政府後照會各國：滿清政府之條約、外債、賠款、讓與各國之權利，民國政府亦照舊尊重之。同樣，一九四九，PRC政府取代ROC政府統治中國，中國這個國家仍持續存在，不過代表這個國家的政府又改了。差別在於，PRC政府不但是中國的革命者，也在挑戰國際體系、反對（西方）帝國主義，並不承擔ROC政府的國際責任。一九九一，李登輝終止動員戡亂，不再視PRC為「叛亂」，但北京至今猶稱「內戰」尚未結束。

務實台獨「概括承受」中華民國，不少人樂見其成。「中華民國統派」質疑其論述轉變，反對「以中華民國包藏台灣獨立」，因為統派的中華民國，並未在台灣落地生根，他們念茲在茲的是，中華民國帶著台灣當伴手禮落葉歸根中國。於是，藍綠輪流執政，ROC與PRC的關係，時而是友，時而是敵。台灣內部的中華民國（民主）內戰狀況，遂令台灣的定義與未來處於不確定狀態。

講到這裡，就必須正視中華民國的另一種內戰狀況，亦即國共內戰的殘餘。台灣的民選政府，如果「概括承受」一一三年以來的中華民國（政府），就無法對一九四九它帶來台灣的內戰結構視若無睹。聯大二七五八號決議，大家所關切、爭論者，該案內容無涉台灣，而是解決「中國代表權」歸屬，由PRC取代ROC。假使一面主張二七五八無涉台灣，又一面將台灣與ROC掛鉤，「中華民國在台灣落地生根七十五年」，不無合理化PRC對二七五八擴大解釋之虞。台灣民選政府沿用「中華民國政府」之名，即使台灣人民接受中華民國體制，仍需面對國際體制的重重難關，這個戰場PRC站在制高點。台灣民主防疫典範，WHA仰中國鼻息，台灣連觀察員都求之不得。APEC，中國施壓秘魯，拒絕陳建仁出任總統特使。PRC，ROC，人比人，氣死人。

台灣人民，歷經中華民國二二八、白色恐怖、動員戡亂 、兩蔣終身掌權，不由自己。直到一九九二，立法委員由台灣人民選舉產生，以及，一九九六，總統直接民選，方才當家作主 。儘管礙於國際現實，依舊採用中華民國的象徵符號，國家實體則逐漸過渡至台灣。國際的認知，也從虛幻的中華民國落實為台灣。際此國家正常化進程，如謂「中華民國落地生根七十五年」，則追求轉型正義者情何以堪？

一一三年前，「一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制」。那一群人，是中國人。他們建立的中華民國，不是當時台灣人民的祖國。一九四五至一九四九，中華民國政府由「受降」至「流亡」台灣，蔣氏政權據台作為「復興基地」。終戰後，不少台灣精英，「歡迎祖國」接著「被二二八」。其實，一九四九之後的台灣，乃兩蔣、中華民國「借住」的地方，台灣人民當家作主民主化，也該物歸原主了。

主人，就該有主人意識。台灣可以認同的中華民國，至少是一九八八兩蔣終結，尤其一九九二立委悉由台灣選舉以來，不能一一三年照單全收，不知不覺滑到「一中陷阱」的邊緣。斥責不該對中華人民共和國認賊作父者，如果「概括承受」中華民國為祖國，也許是務實台獨的實用主義，但如何避免「中華民國統派」的思維誤區：台灣連結ROC是為PRC圖謀台灣搭便橋，本土政權更是萬萬不可掉以輕心。

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