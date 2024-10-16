詩語李敏勇》命運共同體 國家共同體

◎ 李敏勇

台灣，並未充分形成命運共同體意識；台灣，也未充分形成國家共同體形貌。糾葛在殘餘中國和新生台灣的國家意理之間，應該如何體會意義？值得深思！

一九四五年八月十五日，結束二次世界大戰，日本放棄台灣、韓國（當時的朝鮮）殖民地。朝鮮獨立，但分裂為南（韓國）和北（朝鮮），是兩個國家。沒有自己國家意識的台灣選擇回歸祖國：已從清帝國成為中華民國的國家，但一九四九年，中華民國即被革命推翻改為中華人民共和國。台灣從此捲入國共鬪爭的歷史漩渦。

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隨中華民國體制流亡到台灣的一些中國有識之士曾期待中華民國在台灣成為民主國家，或以民主體制成為遷佔國家，但在蔣政權時代，有良心的異議份子徒然被迫害。

一九六四年，彭明敏師生發表〈台灣人民自救運動宣言〉，期待「台灣住民」共同形成一個新國家。曾經被蔣介石延攬到中華民國駐聯合國代表團擔任顧問的這位國際法專家批評「反攻大陸是不可能的神話」，成為政治犯，流亡海外，一直到蔣經國體制結束，李登輝擔任總統的一九九○年代初，才得返台。這時已距聯合國驅逐蔣介石中國代表權二十多年了。

中華民國的李登輝體制，曾以不分先來後到生活在台灣的住民形成「命運共同體」，共同開創不同於中華人民共和國的民主體制新國家，期許台灣的國家願景，但並未被黨國體制殖民意識論群接受。其實，這些黨政軍特團大多是以反共愛國長期在戒嚴體制成為共犯結構、分贓體系的群落，在台灣民主化以後成為反動份子，阻礙台灣共同體的形成。許多殖民意讖中國論者口喊中華民國，家人率多取美國籍形同風險逃避，以反共愛國起家的馬英九就是典型例子。

韓國瑜以政治丑角竟成中國國民黨壹號人物，以國會議長承擔國慶活動的擧辦人。（資料照）

一九四九年，隨中華民國體制遷佔來台灣的許多所謂「外省人」已認同台灣，但黨政軍特團餘緒以及在文化上有發言權的一些「外省人」並未認同台灣為新的共同國家，共同形塑民主化的新國度。韓國瑜以政治丑角竟成中國國民黨壹號人物，以國會議長承擔國慶活動的擧辦，他將蔡英文總統兩任總統以「中華民國台灣」守護「中華民國」稱為：「過去八年中華民國像個小老頭，營養不良，被關在黑屋。」他要為之出一口氣，弄了一套韓氏政治學節日風情，包裝低俗當幽默的醜態。

是誰消滅中華民國？是誰一直追殺在台灣的中華民國？不是中華人民共和國嗎？終結中華民國的流亡、殘餘、他者性，在台灣新生重建，把中國屬性還給中國，結束主權糾葛狀態，才有命運共同體和國家共同體的新歷史。

（作者是詩人）

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