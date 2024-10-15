社論》藉機生事徒增台灣人民反感

賴清德總統連續在慶祝雙十節的場合講話，基於現實狀況和史實，合乎常識和常理，受到國人普遍稱許，國際主要新聞媒體大都讚揚，認為自信、堅定兼具和解。中國卻氣急敗壞，不僅發動文攻，繼揚言採取貿易報復行動後，昨天更宣布實施環繞台灣海域軍事演習。

賴清德雙十節兩次講話，先是五日於慶祝晚會指出，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，中華民國反而可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國；但中華民國在台澎金馬落地生根已七十五年，可不必再談論這層關係。這一「祖國論」，合情合理，淺顯易懂，普獲正面反應。五天後的慶祝大會，再以「團結台灣、共圓夢想」為題，約二十二分鐘演說重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，且中國無權代表台灣。更受國際矚目的，他呼籲中國回應國際社會期待，努力結束烏俄戰爭及中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，致力區域及全球和平、安全與繁榮。

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這兩次講話，通情達理，只要是對台灣心存善念的正常人，都不免點頭稱是；有如中國國民黨大老、前立法院長王金平所言，賴清德走的是一個好的方向。不過，在國家認同出狀況的社會，總有人與台灣大多數人想法迥異，過氣的前總統馬英九就此批評，這是主張「新兩國論」，追求台灣獨立，違反「一中」憲法，憂心中華民國遭「借殼上市」；或如同一陣營有人認為，是把台獨藏進中華民國外衣下。還有人甚至對台派的反應酸溜溜，指台派未嚴詞批判賴清德向中華民國靠攏，是雙重標準，「信賴」感十足。最令藍營惶恐的，賴清德於雙十節大會提到「一百一十三年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制」，且引用孫中山「建立一個民有、民治、民享的民主共和國」的理想。身為中華民國總統，基於史實恰如其份實話實說，讓「中華民國派」感受了賴清德的真誠善意。

相形之下，對台灣野心勃勃、脅迫日甚的中國，只要不接受其「一中原則」，就是台獨；賴清德儘管遞出橄欖枝，卻有如對牛彈琴。中國的惡霸本質，世人早已看穿。美國國務卿布林肯料到中國必藉賴清德雙十節講話橫生事端，十一日即警告，不要藉此對台灣採取任何挑釁行動。然而，北京當局本性難移，把布卿的話當馬耳東風，動作頻頻，文攻武嚇相繼出手。

中國先是於雙十節當天，從西昌發射運載火箭，飛越台灣航空識別區，落在西太平洋。十二日，其商務部指責台灣未採實質措施取消對中國的貿易限制，警告將依貿易壁壘調查結果，進一步採取對付台灣的行動，經濟脅迫如在弦上。十四日清晨，再宣布包括海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等環繞台灣海域軍演。顯然，北京當局蠻橫霸道，自以為是，堅持「無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實」。

中國的惡霸本質，盡現於世人眼前，國人更應認清，面對如此惡鄰，不能麻木，對中國步步進逼脅迫，或有的假演習、真入侵，須隨時警戒，做好堅強妥善因應準備，自立自強才是確保生存之道。

不過，中國不要以為，一旦對台灣動手動腳，不付出慘痛代價即可得逞。只要台灣足夠堅強，中國挑起台海衝突有與美國及盟友引發軍事衝突、遭到制裁的風險，自身受害最大，習近平政權可能垮台。《紐約時報》十一日引述美國戰略與國際研究中心（CSIS）評估，台海「牽一髮而動全身」，一旦有事，全球貿易必大受衝擊；台灣固無以倖免，最容易也受創最大的，非中國莫屬。

這一美國智庫指出，一百六十公里寬的台灣海峽，是全球各國重要航道，每年至少有二．四五兆美元能源、電子產品、礦產和各種貨品由此經過，一旦因封鎖或軍事行動而中斷，必嚴重影響貨物流動；台海有事，將根本擾亂正常貿易狀態，造成嚴重後果，重創全球經貿。除了台灣，中國每年通過台海的貨品一．三兆美元，大部分是進口石油、金屬、鐵礦石、原材料和電子零組件。同時，日本和韓國近三分之一進口及四分之一出口、澳洲二十七％出口都經過台海。另外，四個非洲國家、主要中東國家，出口礦砂、原油也經由台海。

賴清德雙十節兩次公開講話，言所當言，昭告世人，團結國人，忠告中國，義正理直，善意十足。中國卻藉機滋生事端，只會讓台灣人民對此惡鄰更反感。

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