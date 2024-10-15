自由廣場》信任賴總統 分進合擊是追求獨立最快之路

◎ 林逸民

賴清德總統於國慶晚會、國慶演說上，以中華民國有一一三年，大於中國的七十五年，駁斥中國操作的諸多藝人、政客甘於接受統戰的「祖國論」，使馬英九跳腳，聲稱會激怒中國，還因而拒絕參加國慶典禮。馬英九的惱羞成怒，證明過去國民黨主張「中華民國可帶來兩岸和平」完全不成立。

當賴總統主張國民黨所發明的中華民國的正統，馬英九立即聲稱會激怒中國攻打台灣，可說露出馬腳，表示馬內心認為，主張中華民國正統，比台獨更會激怒中國，揭破國民黨過去的主張，全然都是欺騙，如今台灣人應該已經看穿這些滿口謊言的嘴臉。

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賴總統一句話狠狠修理中國、揭穿國民黨的虛偽，固然解氣，但是也有部分人擔心：是否真會引起戰爭？畢竟中國的確比起台獨還更忌憚中華民國。在此可以肯定的說：並不會。

自古以來，「汝欲和平，必先備戰」，只有完善的戰爭準備才能絕對的阻止戰爭，從未有憑一個說法能阻止戰爭的例子，因為當對方準備好開戰時，總是「欲加之罪，何患無辭」。完善的戰爭準備，包括戰略結盟，而中國最大的戰略弱點，就是其領土主張使其在外交上極度無彈性。

若繼續以中華民國時期的領土主張來挑撥，例如唐努烏樑海成為如今俄羅斯聯邦中的圖瓦共和國；中華民國國民政府主張領土西至如今阿富汗與塔吉克的邊界噴赤河；更別說整個蒙古；以及與印度之間，還有南海數不清的爭議。中國為了證明自己的「正統」，勢必跟周邊所有國家交惡，陷入「十面埋伏」，以至於慘遭圍剿，無力對付台灣。

但也有部分獨立建國的同志擔憂，總統繼續強調中華民國這個空殼招牌，是否反而會影響台灣人對獨立的共識？對此，吾人應記得，對台灣本土化、推動獨立意識，功勞最大的，當屬李登輝先生，但是李總統任內，卻是以中國國民黨執政，有國統綱領，還主辦辜汪會談。

建國原本就要盡可能利用手邊所有可用的工具，而非被工具所限，賴清德總統畢竟是中華民國總統的身分，台灣也還有相當多人認同中華民國，身為民主國家的領袖，必須顧及所有民意，既然暫時無法擺脫，就善用這個身分來迎擊中國，無可厚非。我們應對賴總統的智慧有信心，一如當初相信李登輝先生。

但我們在民間可以做總統不方便、不適合做的事，就是繼續教育台灣人，讓更多人瞭解，若讓中華民國的空殼把台灣拖進中國，終究有害無益，以及全球主要國家如今都主張聯合國二七五八號決議僅與中國有關，即台灣歸台灣，中國歸中國。獨立建國最重要的是台灣二三○○萬人的自決，了解獨立是《常識》，不須考古追尋所謂祖國。只要台灣人民內部都有共識，對外也已將中國困死，那時擺脫中華民國，自然水到渠成。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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