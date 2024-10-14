自由廣場》翁曉玲又出招 中國人繼承遺產不受限？！

◎ 秦靖

國民黨不分區立委翁曉玲又出招了！以大陸地區的法律未對台灣地區人民繼承大陸地區人民財產有限制，基於對等與平等的原則，提議刪除限制大陸地區人民繼承台灣地區遺產不得超過新台幣二百萬元的規定。

逢中必贊的「中國」立委翁曉玲不愧是中國人的驕傲，更打臉國民黨當年執政時立法設限，是為了避免台灣資金流向敵對中國的初衷。但是翁曉玲口中所謂的對等與平等原則，只是一種統戰手法，將台灣鎖在「一個中國」的框架中。

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首先，在中國法律下，台灣人民被視為「台灣同胞」，而非外國人，當然未對台灣地區人民繼承大陸地區人民財產有限制。但是，中國《繼承法》雖然沒有區分中國公民和外國人的繼承權，但外籍人士的繼承權和實際擁有權之間存在一定差異。外籍人士繼承了房產，將面臨不同的稅收政策，例如：較高的房產稅或遺產稅；使用用途也有限制，例如：不得用於出租或商業用途。

翁曉玲「假」平等和對等原則之「名」，說著台灣人繼承中國財產沒有限制，其實是「行」台灣人規範在中國法律下之「實」，正是一種統戰的手法。矮化台灣人民為「台灣同胞」、「祖國人民」，而非國與國互不隸屬的關係，何來平等和對等的原則？

其次，民國八十一年時一黨獨大的國民黨為何要立法限制？原因就在於，民國七十六年十一月二日，國民黨政府開放了台灣地區民眾赴中國探親，結束兩岸近四十年的隔絕狀態。在那個「大陸同胞處於水深火熱之中」的年代，誰會繼承誰的遺產，誰會得利，會不會有謀財害命或是台灣資金流向敵對中國的疑慮，國民黨會做出相關立法限制其來有自。

直至今日，兩岸的確交流熱絡，連「國共不兩立」的國民黨黨政軍高層都樂此不彼地穿梭兩岸，但是，兩岸的敵對狀況有改變嗎？嫁到台灣的中國人遠遠超過嫁到中國的台灣人，相關疑慮仍有商榷的空間，何來平等和對等的原則？一廂情願地逢中必贊，主動掀光台灣底牌，翁曉玲當的是台灣立委還是中國立委？

（作者為教育工作者）

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