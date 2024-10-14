胡，怎麼說》藍白紅困殺台灣的「蟒蛇戰略」！

◎ 胡文輝

玩法、弄錢，就是藍白困殺台灣的「蟒蛇戰略」！

立法院每年兩個會期，上半年單數會期稱「法案會期」、下半年雙數會期叫「預算會期」。不過，藍白黨立委一入立院，就以「毀憲亂政害台灣」為能事，第一個會期被藍白惡搞為「玩法」會期，正進行的第二個會期，藍白不惜一切就是要惡搞成「弄錢」會期！

請繼續往下閱讀...

藍白佔立院多數的第一個會期，傅崐萁、黃國昌合謀、帶著如同小嘍囉般聽話的藍白委們，「玩法」惡搞，搞出擴權法案，破壞權力分立，毀憲亂政。（資料照）

有人引美國南北戰爭時北軍對南軍的「蟒蛇戰略」，比喻共軍對台灣越來越緊的圍困封鎖，引起各種不同議論。但冷眼旁觀則可看出，藍白困殺台灣那條蟒蛇和紅軍蟒蛇「兩蛇合一」，都是中共「以統為名、實為併吞」統戰大蟒蛇的部分蛇體。

藍白佔立院多數的第一個會期，傅崐萁、黃國昌合謀、帶著如同小嘍囉般聽話的藍白委們，「玩法」惡搞，搞出擴權法案，破壞權力分立，毀憲亂政扼殺台灣發展的賤招毒謀彰彰明甚，實不堪回首。

第二會期藍白變本加厲，「弄錢」加「玩法」蟒蛇戰略兩手齊施。弄錢，就是退回拒審、玩弄預算，把攸關國計民生、生存發展的國家總預算，當做藍白二黨私利及政客個人私欲的工具耍弄。

第二會期藍白變本加厲，退回拒審、玩弄預算，把攸關國計民生、生存發展的國家總預算，當做藍白二黨私利及政客個人私欲的工具耍弄。圖為日前民進黨團高舉藍白杯葛總預算標語。（資料照）

藍白退回國家總預算，就是蟒蛇困殺台灣的狠毒賤招，因為國家大政方針、施政計劃、福國利民講的再多，都是非錢莫辨，拒審預算造成新年度新興計劃全部都停擺，綠委早已列出很多項受直接衝擊的類項，如青年住宅租金、長照費用、育幼補貼等等。

總預算在立院遭藍白卡關，除了直接效應壞，間接效應更壞，萬一國家遭遇重大變故，為因應緊急危難的國防安全、軍武採購、海防等緊急經費，也會遭藍白假藉理由封殺，迫使台灣遭敵人霸凌、入侵、甚至佔領，盟邦看到台灣連自保自衛都不給錢，誰還來幫台灣？

在「裡應外合」之下，卡住總預算如蟒蛇困殺台灣，恐造成政府垮台、台灣遭吞、民主崩潰，令人不寒而慄！但是，這恐怕正是藍白黨朱立倫、韓國瑜、傅崐萁、柯文哲、黃國昌等人期待「竊笑」的吧！

立委任期四年，第一年未完藍白委圖窮匕現、「蟒蛇」出洞，就是要弄垮政府、困殺台灣。因此，即使「罷樑」失敗，針對惡質立委的「大罷免時代」非來不可。

台灣不被蟒蛇吞掉，就必須揮劍斬蛇！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法