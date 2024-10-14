自由廣場》「中台同婚」國安破口？ 別用同志當藉口

◎ James

最近一個悄然靠近的風暴鮮少被提及和討論，但影響範圍與層面卻更甚颱風；內政部在九月十九日發布一函釋，宣布即起兩岸同性伴侶可比照現行兩岸異性戀於第三地結婚規定，檢附政府駐外機構驗證文件通過面談後，即起也可在台灣戶政機關結婚登記。意即中國統戰人士可通過此一函釋名正言順的進入台灣，這場風暴恐將影響國防和人民安全。

身為男同志，我認為政府此舉無疑是在異性戀「中／陸配」入籍年限、使用健保等問題尚未解決之時，因下不了LGBT利益團體的大船，再替台灣平白添上一道中國陰影，更開了一道難以填補的國安破口、甩鍋同志。

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內政部函釋公布後，伴侶盟表示期許政府能持續放寬條件，直至與「異性伴侶」相同（儘管在部分國家比如日本，具有他國國籍的異性配偶仍無法獲得與本國籍人士同等的待遇），在同志圈裡引起不小的反彈；跨國同婚已亟具爭議，「中台同婚」讓台灣面臨更嚴峻的國防威脅。

前總統蔡英文曾在二○二二年四月時表示：「境外勢力透過各種管道，系統性製造國內的衝突，影響台灣民心士氣，必須要加強防範境外勢力與在地協力者裡應外合的認知作戰。」令筆者驚訝的是，難道小英總統一卸任，這些台灣的「在地協力者」就一同消失了嗎？

原有的中台異性戀婚姻已是缺口，全體國民同在一條船上，有的政黨意圖將這個洞擴大，也有政黨試圖盡量將洞補起。同時，身為船長的政府在面臨號稱LGBT人權團體的多起興訟下，竟以「人權」之名，又開了一個名為「中台同婚」的洞口，更甚者，那些「人權團體」揚言要將這個洞口開得跟「異性戀中配」一樣大，這叫我們這些堅定支持友善同性戀的台灣政黨的人如何安心！他們所說的人權，究竟是中國人的人權，還是台灣人的人權？

中華人民共和國約有一億共產黨員，換言之每十四位來台的異性或同性配偶即有一位共匪是忠於反同的中共。中國最大的同志組織「北同文化」在去年受到中共官方壓力而被迫關閉，而就在今年六月，台灣男同攝影師林家夯才因被認定「運輸淫穢物品」而遭到中共當局逮捕訊問，險些回不了家。那些高喊「人權」、領著台灣政府補助款的團體，可曾想過我們台灣人不論性傾向為何，已經是風雨飄搖中的同船乘客，在一條船上的他們卻樂此不疲地想要鑿洞，其背後心態著實可議！

「中台同婚」這道破口，將我國國防及全台人民權益置於危險之中，影響層面甚鉅甚廣！現今朝小野大、少數執政的政治狀態，民進黨面對藍白合、想要將破口補起已是艱難，卻又增添一個讓共匪中共黨政軍人士有機可乘的破口，國安更顯岌岌可危。

筆者認為，政府應盡快依民進黨沈伯洋委員所提議的，加嚴異性與同性的中配婚姻及入籍相關規定，擴張反滲透法適用對象並納到身分證考量，才不致讓台灣國安多一分中共滲透的風險！

（作者為男同志）

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