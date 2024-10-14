社論》檢視藍白為何一再退回總預算案？

明年度中央政府總預算遭藍白立委一再聯手退回，為了化解僵局，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜聯合邀請立法院朝野黨團三長出席一場「和解飯」。不過，這場三十年首度的兩院院長宴請各黨黨團，顯然並沒有得到預期的效果，首先離席，並公開宣稱一口飯都沒吃的民眾黨立院總召黃國昌表示，蠻令人遺憾的，到目前為止沒有聽到什麼具體的方案；國民黨團總召傅崐萁也表示，行政院如果不拿出具體解決方案，總預算案將持續暫緩列案。執政黨立院黨團則仍對朝野和解充滿期待，表示本週韓院長將召開朝野黨團協商，並往解決問題的方向前進。

賴清德才在國慶演說中強調國家利益高於政黨利益，期待朝野和解。此一善意表達，卻被黃國昌批評為抄襲柯文哲的主張，可笑的是，國家利益大於政黨利益本是政治學常識，根本沒有誰抄誰的問題；而黃國昌既然強調此為柯文哲的獨創主張，但其歇斯底里反賴、反綠，並帶領白八席在立法院全面杯葛執政黨的施政與預算作法，不正是違背了「柯主席」所謂國家利益高於政黨利益的說法？總之，黃國昌的實際作法正是站在其冠冕堂皇主張的對立面。坦白說，賴清德雖然一再釋出朝野和解的善意，也一再在國家定位上，調整台獨基本教義派的立場，期待能整合「台灣」、「中華民國在台灣」、「中華民國」之間的歧異，化解台灣內部的爭端，共同抗衡中華人民共和國的併吞企圖，實際上卻仍面臨藍白的強力杯葛，朝野對抗的僵局看不到解決的契機。

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本屆大選，民進黨突破執政八年魔咒贏得總統大選，賴蕭配得以承續蔡英文的政策與路線，然而國會未能過半，且藍營不但成為國會第一大黨，加上白營八席獻上投名狀，一旦採取非理性抗爭，幾乎可以輾壓執政黨的任何政策與預算。因此，行政權由綠營取得，藍營則掌握國會優勢，本是一種微妙的政治平衡，讓在野黨派得以有效監督制衡執政者，實際上，由於藍白基於仇恨與意識形態的對立，對政府施政採取全面對抗，因此不但立法院未能成為監督政府作為的場域，反而造成政府施政幾乎陷入癱瘓。在本屆立院第一會期，藍白合的目的，在於推動國會擴權，一則藉擁有調查權之類的「毀滅性武器」，私設刑堂，對其有所質疑卻多憑空捏造、查無實據的所謂「弊案」，展開調查。白營一再指控綠營政治追殺，其實，藍白的國會擴權才是一種典型的政治追殺。其次，立法院一旦擁有調查權，可望壓倒行政院，以及取代監察院功能，成為實質的政治中心，而藍白加起來過半的優勢，將可翻轉行政、立法各司其職的局面，使得行政院必須聽命於立法院。這是藍白在第一會期的攻擊重點。幸而，藍白力推的國會擴權遭大法官會議裁定違憲，政局似乎出現撥亂反正的契機。不過，藍白立委似乎有不少法盲，竟主張不必理會大法官會議之違憲裁定，仍埋下憲政亂局的隱憂，社會大眾必須嚴加關注。

立法院本會期的重頭戲則為中央政府總預算之審查。總預算攸關政府之正常運轉，以及未來發展之重點方向，與社會福利、國防及因應急難天災之緊急需求，乃不同政黨、利益、立場的全民之共同利益所在，所謂「國家利益高於政黨利益」的真諦在此可以展現。因此，總預算不應成為政黨綁架的「人質」。可惜，藍白竟藉「原住民保留地禁伐補償金」預算編列未達由每年每公頃三萬元提高至六萬元為由，將總預算一再退回，造成政府陷入空轉的危機。其實，綠營雖於中央執政，但藍白在地方執政縣市卻佔多數，所以明年總預算新增補助地方之預算多達八九五億元，估算至少六百億元是分配給國民黨執政的地方政府。不審總預算，藍白執政縣市蒙受的損失不下於綠營，可謂損人不利己。另外，明年總預算編列，國防支出約增十％，加上特別預算則高達六四七○億元，已躍居支出第二位。這部分攸關潛艦國造與先進武器之採購，在中國威脅日愈加劇下，對台灣的安全與民眾生命財產之保障，至關重要。藍白豈可不分緩急輕重，予以退回拒審？

調查弊案乃司法機關之職責，並非立委問政的重點，國會擴權不能澄清吏治，只是徒增政局之惡鬥。審查預算才是立委之職責，行政院送來的總預算編列是否妥當，應藉由審查之程序予以刪改，才是正途。但藍白不此之圖，竟藉由不滿幾十億元原住民補償預算，封殺歲入、歲出都高達三兆元的總預算，如此不但嚴重違反比例原則，更有違憲之虞。其引發之民怨，更將重創藍白之支持度。而在國防預算方面，藍白不必打出反對國防預算增加之名，就可實質上達到打壓台灣國防的目的。尤有甚者，由國台辦定調賴清德的祖國論為「新兩國論」，馬英九即接旨照辦，杯葛國慶大會的作法，則藍白退回總預算，是否也有向中國示好的意圖，必須接受檢視與公評。

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