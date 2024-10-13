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星期專論》中國對水下權力平衡的衝擊

2024/10/13 05:30

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

《現代中國海上力量》認為，中國海軍目前擁有兩艘094型晉級潛艦，配備十六枚射程七七○○公里的單彈頭巨浪-2型潛射彈道飛彈，還有四艘改良型094A潛艦（見圖），極有可能配備十六枚射程達一萬公里公里的多彈頭「巨浪-3型」潛射彈道飛彈。（美聯社）《現代中國海上力量》認為，中國海軍目前擁有兩艘094型晉級潛艦，配備十六枚射程七七○○公里的單彈頭巨浪-2型潛射彈道飛彈，還有四艘改良型094A潛艦（見圖），極有可能配備十六枚射程達一萬公里公里的多彈頭「巨浪-3型」潛射彈道飛彈。（美聯社）

隨著中國在亞洲軍事平衡的多數層面積極搶佔優勢，中國現在已經準備挑戰美國長期主導的水下權力平衡。對於美國阻止中國共產黨的戰爭機器人民解放軍，對台灣實施封鎖和入侵的能力而言，此一決定性優勢至為關鍵。

美國投注大量資源研發科技、後勤、培訓和人力，在冷戰期間的水下競爭中擊敗前蘇聯，並勉力維持當前的優勢。然而，美國並未將中國海軍視為嚴重的水下威脅。

在一九九五和九六年的台海危機之後，已故知名軍事小說家湯姆‧克蘭西（Tom Clancy），在一九九六年底推出一本小說《SSN》（核動力攻擊潛艦的首字母縮略字），書中描述美國海軍「洛杉磯級」核潛艦「夏延號」（U.S.S. Cheyenne），單槍匹馬擊沉了在南中國海作戰的大部分中國艦隊。這本書讓中國海軍官員感到受辱，後來還向美方官員表達不滿。

竊取外國技術 趕超世代落差

解放軍深刻意識到，自己已經在核動力和傳統柴電動力潛艦技術的世代演進中錯失良機，因此從一九八○年代開始尋求趕超的捷徑，利用購買和竊取外國技術來彌補落差。

在二○○一年的一場大型美台國防會議上，一位德國潛艦工程師也應邀參加，試圖瞭解新上任的布希（George W. Bush）政府決定向台灣出售八艘新造柴電潛艦的進展。這位工程師透露，他的公司曾受中國委託，修正以色列公司在早期中國海軍039型「宋級」傳統潛艦的設計錯誤，該款潛艦早期因技術問題而為人詬病。

在二○○一年九月十一日的恐怖攻擊事件後，布希政府將注意力轉向反恐，加上美國國防部內部缺乏共識，以及台灣的國民黨等泛藍陣營杯葛潛艦預算，導致布希政府未能在民進黨政府陳水扁總統任內，提供實現台灣新潛艦計畫所需要的領導力，成為廣為人知的一大失策。

更讓台灣雪上加霜的是，二○○四年至二○○六年間，中國海軍採購並接收了八艘俄羅斯建造的改良型「基洛636M級」柴電潛艦。這些潛艦以其優異的靜音隱蔽性而聞名，並配備火力強大的「諾瓦托俱樂部」（Novator Club）系列攻陸及反艦巡弋飛彈。

雖然俄羅斯不願全面轉移核動力和傳統潛艦技術，但在一九九○年代，俄國確實提供一些技術，協助中國船舶集團公司（CSSC）建造其第二代核攻擊潛艦，即093型「商級」潛艦。該艦於一九九四年開始建造，卻直到二○○六年才正式服役。

由知名插畫家曼弗雷德‧梅耶（Manfred Mayer）繪製、賴瑞‧邦德（Larry Bond）和克里斯‧卡爾森（Chris Carlson）編輯的最新版《現代中國海上力量》（MCMF）指出，中國海軍擁有兩艘093型「商-I級」潛艦，以及六艘更先進的改良型093A型「商-II級」核攻擊潛艦。

俄羅斯的技術也幫助中國海軍打造第二代核彈道飛彈潛艦（SSBN），即094型「晉級」潛艦，配備十六枚可搭載核彈頭的「巨浪-2型」潛射彈道飛彈（SLBM），於二○○一年開始建造，二○○七開始服役。

俄國潛艦技術 助中一臂之力

《現代中國海上力量》認為，中國海軍目前擁有兩艘094型晉級潛艦，配備十六枚射程七七○○公里的單彈頭巨浪-2型潛射彈道飛彈，還有四艘改良型094A潛艦，極有可能配備十六枚射程達一萬公里公里的多彈頭「巨浪-3型」潛射彈道飛彈。

此外，《現代中國海上力量》研判，中國海軍可能正在建造最多三艘第三代核彈道飛彈潛艦，即096型。美國國防部在二○一七年發佈的年度《中國軍力報告》中，首次披露096型潛艦的相關訊息。

從二○一○年代中期開始，解放軍針對兩個主要的潛艦造船廠進行擴充和升級：一是位於遼寧省的渤海船舶重工公司（渤海造船廠），成為中國海軍建造核潛艦的中心；二是從上海上溯長江約一八○○公里的武昌船舶重工集團（武昌造船廠），專門興建柴電潛艦。

這些擴建後的潛艦造船廠正在大幅提升產能。《現代中國海上力量》指出，從二○二二年到二○二四年，渤海造船廠已造出六艘改良型093B「商-III級」核攻擊潛艦。而根據印度智庫「觀察研究基金會」在二○二四年九月提出的報告，印度退役海軍少將肯納（Monty Khanna）認為，渤海造船廠每年可生產三到四艘核攻擊潛艦，以及一到一‧五艘核彈道飛彈潛艦。

而且，俄羅斯的潛艦技術可能再次助中國一臂之力。二○二四年九月十日，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）向記者透露，中國和俄羅斯已經建立新的「根本性結盟」，俄國正在協助中國進行「潛艦作戰」，或是在「過去原本不願直接與中國交流的領域」提供幫助。

同樣令人關注的是，《華爾街日報》記者麥可‧高登（Michael Gordon）九月廿六日引述一位匿名「美國官員」的說法，指稱在二○二四年五月底或六月初，中國海軍遭遇一次「重大挫折」，一艘新型的「核」潛艦在武漢沉沒，據稱是041型「周級」潛艦。

起初，此事讓中國和西方觀察家頗為困惑，因為武昌造船廠傳統上主要負責建造傳統動力或非核動力潛艦。

例如，在過去約十年間，武昌造船廠建造了約十六艘中國海軍最現代化的039B型柴電動力攻擊潛艦（SSK），這些潛艦使用史特林引擎（Stirling engine）絕氣推進系統（AIP），可以讓潛艦在水下的續航時間，比使用傳統電池的潛艦多出好幾天。

「混合核動力」潛艦 率先問世

然而，筆者在二○一七年十月廿四日發表於美國智庫「國際海事安全中心」（CIMSEC）的報告中指出，退役中國海軍少將趙登平在網路上公開的演講投影片，首次披露中國海軍的未來計畫，表明解放軍正在研發當時堪稱先進的微型核動力引擎，能夠為柴電攻擊潛艦噸位的潛艦電池充電。

因此，中國海軍已經打造出第一艘新型混合核動力輔助傳統潛艦（SSPN），優勢在於幾近無限的水下續航能力，但其航速受限於電池產生的動力，巡航時間也可能受到體積較小的影響。

但是，最重要的訊息是，中國是第一個生產「混合核動力」潛艦的國家，成本只有核潛艦的一小部分。這意味著中國海軍現在可以大量生產「昂貴的」核攻擊潛艦，在全球各地執行任務，同時也能藉由「平價的」混合核潛艦，應付擴大的區域任務。

這一切都不是中國海軍的「挫折」；只要持續生產，到了二○三五年，中國海軍的核潛艦艦隊可能會擁有四十五艘，或更多的093型和095型核攻擊潛艦，以及十艘041型混合核潛艦，另外還有十六至廿艘094型和096型核彈道飛彈潛艦，即總數超過七十艘的「核」動力潛艦。

此外，中國海軍還持續開發無人水下載具（UUV），可配備由新式小型核充電電池推進系統驅動的感測器，或許還會結合人工智慧（AI）輔助程式設計，打造出涵蓋整片海洋的自主水下偵測與作戰能力。

自二○一○年代中期以來，筆者在外國軍事展覽會中觀察到，中國軍事電子公司推銷的水下錨定聲納網絡，覆蓋範圍可達數千平方公里，並與陸地上的電腦處理系統連結，以協助中國海軍的潛艦、船艦和飛機，更快速地鎖定並攻擊美國、日本和台灣的潛艦。

這支不斷壯大的中國海軍「核」潛艦艦隊，及其擁有的反潛作戰潛力，將對大約廿四艘美國海軍「維吉尼亞級」（Virginia class）和「海狼級」（Seawolf class）核攻擊潛艦構成愈來愈大的壓力，這些潛艦主要駐紮在夏威夷，部分駐紮在關島和美國西岸。

美國海軍建造核攻擊潛艦的速度，應該無法維持現有規模，更遑論擴大這支由約五十艘核攻擊潛艦組成的艦隊，但這些潛艦攸關全球防禦和聯盟承諾。

美潛射核武力 將遭共軍威脅

到二○三○年代初期，中國海軍日益壯大的核攻擊潛艦部隊，可能就會開始追蹤美國海軍約六艘「俄亥俄級」和「哥倫比亞級」核彈道飛彈潛艦，這些潛艦主要是從位於華盛頓州西雅圖附近的基地出發。再加上駐紮在堪察加半島的六艘俄羅斯海軍核攻擊潛艦，將對美國「三位一體」核嚇阻力量中的潛射武力構成威脅。

這一切都表明，台灣絕對有必要繼續推進建造八艘「海鯤級」柴電潛艦的計畫。海鯤艦代表的「海昌計畫」是在馬英九政府任期尾聲所做的重大決策，卻是在蔡英文總統任內全面啟動且加速進行。

與此同時，台灣也應該進一步努力開發大型長程無人水下載具，用於執行監視、作戰、反艦和反潛任務，甚至在中國的港口佈雷。台灣還應該投資研發先進的海床感測器網絡，才能更有效地應對中國海軍的水下威脅。

此外，美國海軍和日本海上自衛隊與台灣加強水下防禦合作，已經刻不容緩，為了打破中國海軍的封鎖計畫，應該在鄰近的日本島嶼建立武器和物資儲備站，俾便快速轉移到台灣。

還有，美國海軍也迫切需要破除對大型核攻擊潛艦的迷思，將資源投入建造成本更低廉、數量更多的小型潛艦，以及海洋作戰無人水下載具，以保護美國的核彈道飛彈潛艦，並且更妥善地利用日本、菲律賓，甚至可能是台灣基地的地理優勢（第一島鏈），以遏制中國海軍的水下威脅。

奪台目的 宰制亞洲、稱霸世界

已退休的中國潛艦專家遲國倉教授，在二○二三年接受中文雜誌《兵工科技》訪問時，明確指出台灣對未來水下競爭的重要性。這篇文章是由美國海軍戰爭學院中國海事研究所的韓德森（Nick Henderson）教授翻譯成英文。

遲教授表示：「如果中國不收復台灣島並控制周邊水域，中國戰略核潛艦航向太平洋，將受到美國第七艦隊及駐亞太地區美軍部隊的監視…收復台灣島及其附屬島嶼是無可避免的要求…唯有如此，（中國）才能突破第一島鏈，減輕帝國主義勢力的制約。只有到了那個時候，中國的戰略核潛艦才能對戰略對手形成真正有力的威懾。」

遲國倉的警告說得很清楚：中共企圖將台灣變成中國海軍核彈道飛彈潛艦與核攻擊潛艦的基地，以宰制亞洲，進而稱霸世界。因此，保衛台灣並確保美、日和台灣海軍在水下作戰能力的優勢，對所有民主國家的安全至關重要。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

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