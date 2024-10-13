自由廣場》台灣人還要慶祝中國人革命？

◎ 楊浩民

小時候最喜歡「光輝的十月」，學校放假，張燈結綵，還有歸國僑胞參加慶典和參觀十大建設。課本上都寫「國父革命推翻滿清建立中華民國」、「中國對日抗戰勝利光復台灣」。

可是現在回過頭來看，遇到外國友人質疑「你們說台灣不是中國的一部份，那為何你們台灣卻用中國的革命日做為國慶日？台灣的國旗國歌為何不是由台灣人在台灣設計作詞作曲？你們為何用一種在台灣不普遍的花做為國花？」就很尷尬而難以回應。的確，憲法並未規定國歌，為何我們還要把在野黨的黨歌當國歌？

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至於國民黨所謂「台灣光復」，其實是因為日本全面發動侵略戰爭，加上偷襲珍珠港引起美國參戰，最後日本自食惡果戰敗只好放棄台灣。如果日本野心沒那麼大，佔有台澎之後就到此為止不再繼續侵華，中國可能會為了收復台灣而主動向日本開戰嗎？

每個國家都該有國慶日，國家生日當然要慶祝，可是台灣卻慶祝得很怪：孫文創建的中華民國領土並不包含台灣而且早已被中國人自己推翻，中國人並不稱他為國父，反倒是台灣人稱他國父而且把外國革命日當成自己國慶。

國民黨「光復台灣」，可是台灣人覺得是狗去豬來，還帶來二二八事件又讓台灣被捲入國共內戰！

依筆者淺見，既然台灣早已是獨立國家而不必宣布獨立，沒有獨立紀念日，也沒有一個領導者足以稱為國父，倒不如把國慶日改為十月二十五日，至少這個日子和台灣的命運有重大關聯而且大家都知道其由來，也同樣在十月，還可以向外國友人解釋說這是慶祝台灣脫離日本殖民，比把和台灣無關的十月十日武昌起義當國慶日有意義多了！但重點是慶祝台灣脫離日本統治，而非慶祝台灣「重歸祖國懷抱」。我們尊崇參加對日戰爭的軍人，但是感謝誰光復台灣就大可不必了。

（作者為公務員）

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