自由廣場》人工智慧創新對總體經濟的影響

◎ 廖明輝

日前公布的二○二四年諾貝爾物理獎與化學獎的研究皆與AI產生連結。從研究類神經網路奠定機器學習基礎，到用深度學習開發RoseTTAFold及AlphaFold2 模型預測蛋白質結構，顯示人工智慧技術不僅在物理與化學研究上扮演重要角色，還將帶動各種產業和社會層面的技術創新。

根據義大利中央銀行經濟學家Andrea Gazzani和Filippo Natoli八月發表的研究《The macroeconomic effects of AI innovation》，隨著AI創新的快速發展，對經濟的影響愈發顯著，AI的技術創新不僅提升科技產業效能，還影響總體經濟，包括促進工業生產、壓低消費者價格，創造更多就業機會，不僅在短期內提升經濟活動，也將在長期內改變經濟結構，使得「總要素生產力」（TFP）得以提升，進而促進總體經濟的效率。

請繼續往下閱讀...

AI技術能夠優化企業資源配置，改善供應鏈效率，透過自動化和智慧決策降低生產成本，從而提高總體經濟效益，有助解決傳統經濟模式的效率瓶頸，促使各行各業提升有效生產力。

值得台灣注意的是，中國聚焦提高總要素生產力作為發展「新質生產力」核心。以「新型舉國體制」助力科技創新並運用人工智慧突破傳統的經濟成長模式，發展自主的「新質生產力」生態系統。中共在二十屆三中全會《決定》提出「健全因地制宜發展新質生產力體制機制。推動技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級」，企圖透過人工智慧創新催生高附加值的新產業，帶來全新的產品和服務，從而在全球經濟格局尋求更大的發言權和影響力。

人工智慧的技術創新已是推動總體經濟成長的關鍵因素，不僅提高總要素生產力，且可促進產業升級和勞動市場的結構重組。雖然AI應用對經濟發展帶來許多正面效應，但也「可能加劇收入和財富的不平等」。清大王道維教授在部落格示警，AI近年發展在教育、資訊、產業、醫療、商業及經濟領域都造成重大影響，然而AI對於社交、隱私和法律領域則會帶來更大威脅，主要源自AI本身所創造的虛擬思維，一種類似於人類的思考能力，卻又強過人類的訊息處理能力。我們必須思考，當AI超越人類智慧與能力逐漸成為現實後，有朝一日AI發展出自我意識，其後果可能超出人類的掌控範圍。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法