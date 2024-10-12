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自由廣場》對2024年諾貝爾物理獎的省思

2024/10/12 05:30

◎ 鄧鴻源

二○二四年諾貝爾物理獎於8日揭曉，由美國學者約翰霍普菲爾德（John Hopfield）與加拿大學者傑弗里辛頓（Geoffrey Hinton）共同獲獎，他們運用物理學工具開發了構成當今強大機器學習技術基礎的方法。

91歲約翰·霍普菲爾德在1982年發明聯想神經網路，76歲的傑佛瑞·辛頓則是反向傳播算法和對比散度算法的發明者之一，同時也是深度學習的推動者，被譽為是「深度學習教父」。

霍普菲爾德創造了一種聯想記憶，可以儲存和重建圖像及其他類型的數據模式；辛頓則發明了一種能夠自動在數據中發現屬性的方法，從而執行諸如識別圖片中特定元素的任務。

約翰·霍普菲爾德是橫跨文理界的通才，一九五四年獲斯沃斯莫爾學院文學士學位，一九五八年獲康奈爾大學凝聚態物理博士學位，畢業後從事物理與生化的研究，之後又涉及資工！

被稱為AI教父的辛頓則是電腦科學家，曾獲得被譽為資工界諾貝爾獎的「圖靈獎」，並曾示警「AI發展可能跟核武一樣危險」，提醒大家要注意AI使用的規範，引發全球關注。

以上兩位的發明與物理的熱力學有關，可見物理是所有科學之母，連AI都不例外。想學好AI的人，非熟悉物理不可。

AI的發展可說是物理、生物與化學等各種科學的結晶，是人類智慧的最高成就，對人類是福或是禍？尚言之過早。

當今世界有兩大集團，一個是正義的，另一個是邪惡的，前者利用AI發展醫學技術造福世人，後者則是利用它發明殺人武器與控制人民的影像技術。

愛因斯坦曾說，只有兩樣東西可能是沒有極限的，一是宇宙，二是人類的愚蠢。觀諸今日世界，可思過半矣。很希望掌權者能以蒼生為念。

（作者是台大物理博士／大學教授）

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