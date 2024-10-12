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自由廣場》對無罪判決 請勿無限上訴

2024/10/12 05:30

◎ 吳景欽

日本沉冤超過五十年的袴田巖案，於九月廿六日經靜岡地院判決無罪後，在袴田姊姊秀子拜訪法務省，請求法務大臣不要上訴後，檢察官於十月九日放棄上訴，並正式向袴田道歉，無辜者終於不用再繼續受苦。而台灣近來，也有一起涉及廿五奶茶包竊盜案，在第一審判無罪、檢察官上訴，經四年多後才獲無罪判決確定，就讓人產生疑問，即對無罪判決，果應讓檢察官無限上訴？

二○○二年的刑事訴訟法修正時，增訂第一六一條第二、三項，建立起訴審查制度，即在第一次審判前，法院若認檢察官指出之證明方法顯不足認定被告有成罪之可能時，應以裁定定期通知檢察官補正；逾期未補正者，得以裁定駁回起訴。而一旦駁回裁定確定，除非有新事實、新證據，否則，檢察官不能對同一案件再行起訴。此規範目的，正在防止檢察官濫行起訴，以免使被告遭受不必要之訟累。只是此規定實施至今，成效極度不彰，類如廿五元奶茶案，未能在一開始，即被法院攔阻，就已顯露起訴審查制度，早已名存實亡。

而案件在起訴後，被告於第一審獲判無罪後，刑事訴訟法並無限制檢察官之上訴權，僅有在第二審亦判無罪時，依刑事妥速審判法第九條第一項，除非判決所適用法令違憲，否則，就不能為上訴。只是檢察官在偵查中擁有諸多強制處分權，被告並無任何武器可為對抗，致會形成法庭地位之不對等，故如果負有舉證責任的檢方，無法說服法院形成超越一般人合理懷疑之有罪心證，基於無罪推定判決無罪，為何現行法制，仍允許檢察官可毫無限制為上訴，實難找尋到任何正當化之理由，既是一種有罪推定，亦使被告陷入長期訴訟之苦。

很難想像在廿一世紀的今天，一個涉及廿五元價值的所謂竊盜案，幾乎所有的強制處分權，甚至包括羈押，都被動用。如此的大費周章，卻又在檢方無力舉證下判決無罪，竟又為上訴。如此的過程，既耗費資源、更嚴重傷害司法，亦凸顯藉由檢察一體的自律監督，已難讓人信服。若果如此，就應修正刑事訴訟法，嚴格限制檢察官對第一審判決無罪之上訴權限，以來抑制訴追權濫用。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

編按︰一九六六年日本靜岡縣清水市發生強盜殺人縱火案，前職業拳擊手袴田巖被捕，最終三審定讞判決死刑，但民間團體奔走為他尋求再審救濟，坐冤獄長達四十八年後，他在二○一四年三月獲釋，是全球死刑犯關押最久者。（相關新聞搜尋「自由廣場」︰多數決的法官遺憾 日本袴田死刑案的警訊 ／吳景欽撰）

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