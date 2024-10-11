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自由廣場》10/13投票 讓基隆市重新開機

2024/10/11 05:30

◎ 葉欣怡

高雄成功罷免韓國瑜，象徵市民對市政不滿的集體發聲，並成為台灣地方治理的標誌。如今，基隆市民面對謝國樑施政的同樣不滿，罷免聲浪逐漸高漲。從施政效能、颱風應對與日常政策等層面來看，罷免成為基隆重生的重要機會。

林右昌任基隆市長八年間，通過財政重整與推動基礎建設，將基隆的財政從赤字轉為零舉債，並連續三年獲得八十%以上的高施政滿意度，被譽為「基隆經驗」。而謝國樑上任後施政滿意度大幅下降，主要原因在於多項短視政策引發爭議，包括耗資一·五億元購置的中古公車頻繁故障及電動機車Gogoro補助計畫，導致市民對市府施政透明度和公共安全產生疑慮。

山陀兒颱風的應對更暴露謝國樑在災害處理上的能力不足。基隆市多處道路中斷、土石流頻發，市府決策延遲，導致市民無法順利通勤，甚至出現公共安全風險。在氣象預報不準確及限制的情況下，市府未能迅速調整應對。相比之下，林右昌在任期間積極協調市府資源、提前應對，提升了市府與市民之間的信任。

高雄市民面對韓國瑜施政不力、缺乏遠見的政策時，透過罷免糾正錯誤、表達不滿，讓高雄獲得「重新開機」的契機，高雄如今蒸蒸日上，還迎來台積電等大廠的進駐。基隆市民同樣有權要求更優質的治理。謝國樑的施政爭議、政策短視及災害應變不足，讓市民對市政未來的發展產生不安。如果市長無法有效滿足市民需求並在災害應對中保障市民安全，那麼罷免可能是市民重獲信任的唯一選擇。

在民主制度中，罷免是對不合格領導人的監督機制，高雄的成功案例證明：當市政不力、施政滿意度低落時，市民有權以行動表達對地方政府的不滿。基隆人，為了城市的未來與榮譽，是時候做出抉擇。

（作者是台南種籽創意繪本手作坊負責人）

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