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社論》摒棄一中框架 凝聚台灣共識

2024/10/11 05:30

賴清德總統就任後的首場國慶演說，言稱中華民國，不落入一中框架，這符合多數國人的認知，亦是凝聚我們最大共識。 （記者方賓照攝）賴清德總統就任後的首場國慶演說，言稱中華民國，不落入一中框架，這符合多數國人的認知，亦是凝聚我們最大共識。 （記者方賓照攝）

賴清德總統昨出席在總統府府前廣場舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝一一三年國慶大會」，以「團結台灣，共圓夢想」為題發表演說。對演說內容，相信有助朝野對話與強化共識。總統提到「中華人民共和國無權代表台灣」，這與上週六在國慶晚會傳達「祖國說」，強調中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，彼此呼應，都在確保台澎金馬共同體，為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。總統言稱中華民國，不落入一中框架，這符合多數國人的認知，亦是凝聚我們最大共識。部分在野人士為罵而罵，一味附和北京，繼續淪落錯誤史觀，已離時代愈來愈遠。

面對台海議題，無論歷史與現實，都不該扭曲進行操作。北京總以三段論，聲稱台灣為其固有領土。但這番說詞，賴清德日前接受專訪時反問，「如果真是為領土完整，為什麼不拿回俄羅斯占有的璦琿條約所簽的那些土地」。當年清朝割讓現今遠東地區精華要地的大批土地，中共長年默認未追討，賴清德因此批評北京不是因為領土的關係，「才要來侵略台灣」。這是以彼之矛來擊彼之盾，從歷史角度，凸顯中共對台說詞的荒謬。同樣的，總統的「祖國說」，則反映政治現實。與我們有邦交的國家，位於中美洲的瓜地馬拉自一九三三年即與中華民國建交至今，說明中華民國在台灣繼續存在。總統演說並指「一一三年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制」。除再次表達國祚較中華人民共和國更長久，也提醒國人不該忘懷反對專制的建國精神，並建設更強大的「民主台灣」。

賴清德還提到，「無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念」。總統這段話要強調的，亦即大家都在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬。即便一九七一年失去聯合國席次，該年通過的第二七五八號決議文，也未涵蓋台灣，即是總統所說的「中華民國曾經在國際社會被驅逐；但是，台灣人民從未自我放逐」。這就是我們所處的國際現狀。所以，北京近年展開法律戰，扭曲聯合國的決議內容妄稱代表台灣，即遭美國等國家的駁斥，強調該決議不支持、不等同，也未反映對中國「一中原則」的共識。北京拿一中原則，混淆美國的「一中政策」，彷彿都講同樣的一中。然而，美國從未承認或接受北京對台灣的領土主張，美國並歡迎台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊組織。中共在台海的挑釁擴張，美國更聯合民主國家強力捍衛台海和平穩定。從歷史到現實，兩岸之間就是互不隸屬。

綜觀賴總統幾次重要談話，均在凸顯「台澎金馬落地生根，已經七十五年」之論述。大家都已在這塊土地發展成為命運共同體。雖然黨派、認同或意識形態有不同，對中共而言，只要不接受被中華人民共和國併吞，最後都會被打成台獨同路人。所以，即便賴總統稱中華民國，北京也繼續狂吠謾罵。部分藍營人士以「國共內戰史觀」框架台灣，把我們納入大中國體系。就台海現勢，對我們民主的發展，極其不利。就歷史角度，也是對過去民主歷程的無視。自解除動員戡亂，推進民主化之後，台澎金馬已然發展事實主權。反觀「國共內戰框架」，形同合理化中共併吞台灣，對區域和平更不利。戰後台灣被視為不沉的航空母艦，現在我們更備受全世界重視，台海議題不只是台灣與中國議題，在這七十五年，從未改變。

賴清德在今年五二○總統就職演說提到，台灣位居「第一島鏈」戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展。在二○二四年的今天，我們的角色更加重要。國際社會認為台海和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。民主友盟並加強合作，來維持區域的和平穩定。總統昨日演說也矢言，在國際情勢越混亂的時代，我們要「成為區域和平穩定與繁榮的力量」，呼應國際主流。今年初民進黨總統勝選，中共對台的文攻武嚇更加頻密，我們內部還有代理人、同路人的裡應外合，營造所謂「疑賴」、「疑美」等各種錯誤論調，試圖打擊民主，分化我們與盟邦關係。少數國人受到動搖，或仍受惑於國共內戰框架的一中史觀，難以自拔。賴總統拋出「祖國說」，還有人說會「燒腦」，不就因為還無法真正擺脫大中國的錯誤史觀所致。

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