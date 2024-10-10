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自由廣場》無期徒刑、有期徒刑的假釋勿差距過大

2024/10/10 05:30

◎ 趙萃文

憲法法庭月前針對死刑做出部分合憲之判決，部分立院黨團已提案修法，將無期徒刑分為三級，三級無期徒刑維持現行25年可聲請假釋，新增二級無期徒刑需服刑滿40年方得假釋，一級無期徒刑則終身監禁不得假釋。法務部書面報告並指出，將檢討於死刑以外另定不得假釋、更高假釋門檻之「特殊無期徒刑」或更長期有期徒刑。

翻閱法制史，其實，提高有期徒刑上限，拉高無期徒刑假釋門檻，本非新鮮事，民國94年《刑法》總則最大幅度一次修正，法務部為執行其「兩極化刑事政策」，作為死刑漸進替代方案，提案將無期徒刑假釋門檻從服刑逾15年、累犯逾20年，大幅拉高為現行無期徒刑逾25年始可申請假釋，相較於我國刑法長期模仿的德國（無期徒刑15年可假釋）、日本（無期徒刑10年可假釋），我國無期徒刑假釋門檻實已嚴苛許多。

在更長有期徒刑方面，94年行政院版草案原希望將有期徒刑修正為:「2月以上20年以下，遇有加減時得減至2月未滿，或加重至30年」，刑法第51條數罪併罰，亦打算從舊法上限20年調高為40年，但因多數人權團體及法律學者反對，最後折衷調整為上限30年，單一刑罰上限則維持在20年，一直維持迄今。

若照立委提案，第二級無期徒刑需服刑滿40年始能申請假釋，先不說受刑人出獄可能已白髮蒼蒼，有老年安置問題，現行刑法有期徒刑數罪併罰的上限為30年，以李宗瑞性侵多名女性案為例，其犯罪所造成之被害人身心傷害，決不亞於37位申請釋憲的死囚，其合計被判處刑度更高達79年7月，最後定讞亦僅能執行30年徒刑，蓋因我國刑法強制性交罪刑度並未包括無期徒刑，依法李宗瑞最快服刑一半（15年）即可申請假釋，而照法務部及立委提案，無期徒刑受刑人最快也需服刑40年始可申請假釋；此中，二者服刑之不平等，無待費言，有關單位在修法時允宜一併考量。

德國法諺有言：法律首重一致性及平等性。站在刑法學者教學立場，筆者雖不贊同本次法務部及立委無期徒刑提案修法；惟若真要修法，主管機關實有必要全盤檢討現行刑法各罪法定刑度，拉高容易造成多數死傷之交通過失犯罪，並盡速修法將有期徒刑數罪併罰上限拉高，妥適銜接無期徒刑，避免二者存在太大落差。當然，最重要仍是教育面上如何「結百姓之心」，培養國人漸漸接受廢除死刑的精神與度量，創造出新的法文化與法感情，仍有待相關機關費心思量。

（作者是大學助理教授 輔大法學博士）

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