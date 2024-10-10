自由廣場》外勞生子台灣政府養 本勞呢?

◎ 官文傑

多年前有則新聞，是台南七股一名外籍看護站在客廳，嬰兒就從寬鬆褲管流出。近日，則有社群媒體及電視螢幕播出，外勞臥床棉被旁竟然滾出一個血淋淋的初生嬰兒，這一幕真是嚇傻台灣人，監察委員王幼鈴卻說這是假新聞，也有律師公然說雇主和外勞可向仲介求償；監委的反應令人深感遺憾，律師對就業服務法不熟悉，也只能一笑置之。

台灣少子化嚴重，如何有效提升國人的生育率？本是當務之急，但我們看到政府給外勞孕婦的待遇，卻優於國人數十倍；外勞懷孕可先享一萬元補助，本國勞工沒有。外勞懷孕可至收容中心待產，政府補助每人每月安置費1萬5千元，台灣勞工沒有。外勞寶寶出生後，可置於收容中心代養，政府補助安置費每人每月1萬8千元，台灣勞工還是沒有。如此差別待遇，怪不得外勞們一窩蜂地跑台灣生小孩。台灣勞工呢？懷孕後須自費安胎，自行產檢，自費坐月子，自己顧小孩，如果台灣勞工享有外勞的待遇，台灣還會有少子化的問題嗎？

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看看台灣人到新加坡打工的實際經驗，入境前的體檢，一發現懷孕就不用去了，入境後體檢，被檢出懷孕就必須在14天內離境；工作中的年度體檢時若發現懷孕，可選擇人工流產，否則也必須在14天內出境，所以新加坡不會有外勞懷孕的問題，也沒有黑戶寶寶問題！難怪台灣外勞近80萬人，竟有超過10萬的黑戶寶寶，政府為此每年耗費數億元收容安置，勞動部束手無策，難怪整體外勞政策日趨崩解，政府再不正視檢討的話，將使台灣付出巨額的社會成本！

我們的立委、監委及勞動部官員都不遺餘力的為外勞孕婦爭取福利，反觀應該幫台灣勞工爭取福利的勞動部、全國總工會、各地產業工會及所謂的勞工陣線等等，對本國勞工的福利卻是不聞不問！奉勸台灣勞工朋友們，自己的福利自己爭，省下來的會費，可作為生養小孩的基金，也可為台灣少子化盡一份心力！

（作者是前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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