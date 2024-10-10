社論》中華民國的奇幻之旅

歷經斷斷續續一一三年，中華民國是個奇幻之旅。「何謂中華民國？」不同的人可能有不同的想像。至今，有人認為它是國家，有人說它是政府，有人慶祝它生日快樂，有人認為它早已滅亡。前世今生，似幻似真，真的很奇幻。

一一三年的縮時攝影：一九一二，中華民國政府，從滿清政府接手中國代表權。當時，台、澎是日本的一部份。此後，南北軍閥、政府大混戰。一九二七，國共合作鬧翻，蔣毛展開爭霸戰。一九二八，蔣介石「北伐成功」，成為中國名義上的領袖。好景不常，一九三一，九一八事變；一九三七，盧溝橋事變，中日八年戰爭。一九四一年底，日本突襲珍珠港，中日戰爭與二次大戰匯合。一九四五，兩顆原子彈壓垮日本。盟軍統帥命令，中國（不包括滿洲）、台灣、北緯十六度以北之法屬印度支那，由蔣介石接受日軍投降。為此，蔣介石派軍隊至台灣受降。遽料，一九四七，爆發二二八屠殺，台灣菁英死的死、逃的逃，倖存者噤聲。這個災難預示，中華民國的「大陸篇」形將結束，「台灣篇」定期上映。

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一九四九，國共內戰揭曉，蔣介石率眾君臨台灣，並力守福建的金門、馬祖（中國代表權之必要）。一九四六年底，倉促制訂於南京的「中華民國憲法」，中共拒絕參與，實質也沒有實施。白色恐怖，威權統治，反攻大陸，解放台灣，蔣毛在殘局相持不下。一九五○，韓戰爆發，中國抗美援朝。一九五四年底，中美共同防禦條約，美國依約防禦台、澎，排除金、馬；一九七九，台灣關係法，亦然。一九五二，舊金山和約生效，規定日本放棄台、澎等島嶼，隻字不提歸屬，開羅宣言、波茨坦公告關於台灣部份，未獲執行。中華民國代表中國的虛構止於一九七一，聯大通過二七五八號決議案，PRC取代ROC獲得中國代表權。一九七九，台美斷交，美麗島事件，威權的最後大逮捕。蔣經國革新保台，三民主義統一中國，不接觸、不談判、不妥協，直到一九八八落幕，翻到民主的新頁。李登輝，「中華民國本土化」初體驗，黨內以本省、外省為界展開激烈攻防。李氏主導下，國、民兩黨合作「憲法增修」。一九九二，第二屆立委悉數由台灣（台澎金馬）選舉產生。一九九六，首度總統直選民選。一九九八，台灣省虛級化。二○○○首次政黨輪替，本土政黨入主中華民國。

李登輝任上，定位兩岸是特殊的國與國關係；卸任之後，更強調中華民國是台灣四百年來第六個外來政權。二○○○，阿扁一邊一國，做不到就是做不到。二○一○，民進黨主席蔡英文：中華民國是一個流亡政府。二○二三，蔡氏最後一次國慶講話，中華民國、中華民國台灣、台灣名異實同，台灣最為凸顯。蔡氏的前任，馬英九始終相信：兩岸同屬一中，一中是指中華民國，兩岸的問題兩岸自己解決，沒有其他外國介入的空間。二○二四剛上任，賴清德務實台獨，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國在台澎金馬落地生根七十五年，中華民國是祖國。中華民國，不同總統，不同定義，遑論一般人民。

中華民國的奇幻之旅，依據憲法增修條文，一九九二以來的國會、總統，皆由二三○○萬人選舉產生。由於複雜因素，台灣民選政府，不得不暫稱中華民國，而它在國際上（包括中國）幾乎不存在，因為二七五八決議案的緣故。是以，中華民國自我表述，只要緊扣台灣脈絡，而非「大陸尋根」，尚可將就。但若將中華民國「台灣篇」連結「大陸篇」，民主時代、外來時代混為一談，且與中華人民共和國相提並論，就得十分謹慎。中華民國的奇幻之旅，切莫踏入二七五八號決議案的陷阱，自貶為中國流亡政府，授中華人民共和國以柄。

台灣的現狀與願景，是兩個不同層面。現狀，民主台灣獨立於中華人民共和國之外，中華民國是此一獨立現狀的象徵符號。願景，中華民國在台灣外部的意涵，與台灣獨立、國家正常化不僅互相矛盾，而且有你死我活的唯一性。以中華民國之矛，攻中華人民共和國之盾，也許有助於鞏固台灣內部共識，但其風險在於，北京亦可能以中華人民共和國之矛，攻中華民國之盾。至於外部的戰場，台灣與中華民國掛鉤，有利於北京的對台法律戰。中華民國這個象徵符號，因為日久成習而受國人認可，但使用這個象徵符號，必須緊扣民主台灣的主權在民（二三○○萬人），以免遮蔽了自己的視野，看不到成為國際正式成員的未來。

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