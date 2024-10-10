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新聞線上》罷樑的政治效應

2024/10/10 05:30

基隆市長謝國樑罷免案將於十月十三日投票。（資料照，山海公民拆樑行動提供）基隆市長謝國樑罷免案將於十月十三日投票。（資料照，山海公民拆樑行動提供）

記者陳杉榮

基隆市長謝國樑罷免案週日投票，這是一件受到重視，但缺少熱度的罷免案。不同於四年前高雄市長韓國瑜罷免案，當時高雄人熱血沸騰，投票罷掉了市長，基隆年輕人罷樑的熱情外界看得見，中老年人的態度則顯得模糊，國民黨傾全力動員，希望拉高投票率，否決罷免案的立場很清楚；「山海公民拆樑行動」只能在最後關頭呼籲基隆市民站出來，行使自己的權利。

謝國樑曾任立委，不是知名的政治明星，政治能量不太強，他當選基隆市長，除了家族在地人脈金脈的累積，還有一種可說是「僥倖」的幸運，因為當時的選舉氛圍是「討厭民進黨」，淘汰民進黨候選人，他就當選了。基隆人對他的施政能力本有所保留，預判下一屆他不易連任，因此冷眼觀之。民進黨的基本佈局則是強化基層經營，下一屆推出強棒取而代之，現任議長童子瑋被視為儲備人選。

謝國樑上任後，屢屢對市府到期的契約，要求廠商重新議約，難免被認為變相的「提前來見」，引發爭議。他選前承諾贈與基隆市民五萬輛Gogoro電動機車，染疫者發一萬元現金的政治支票，通通跳票，不甘受騙的基隆市民早已憤怒不滿；他又在基隆東岸商場事件上，動用警力破門而入接管，被議員質疑圖利微風廣場，激發民怨引爆罷免案。

週日的罷免投票會不會過，有不同的意義和效應。如果通過，基隆市民創造紀錄，港都將會成為具有政治溫度的都市，接下來的補選更受矚目，民進黨的挑戰者將成為續集的主角。如果沒過，基隆市民相安無事，謝國樑可是頭大，必須面對後續的官司，施政會受到更多監督。國民黨主席朱立倫也可以鬆一口氣，去忙連任黨主席等其他的事。

在後續效應方面，如果罷樑通過，國民黨立委可能人人自危，過年後「立委大罷免潮」可能大舉登場，在立法院「濫權擴權」大半年的國民黨立委，很快會迎接民意的重新洗禮。藍委當然不會坐以待斃，藍白合作修改選罷法提高罷免門檻的惡鬥又將上演，朝野對立再添一樁。如果沒過，基隆的雨繼續下，風繼續吹，基隆人的榮譽感繼續往下調降。

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