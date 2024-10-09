詩語李敏勇》選舉罷免 權利責任

◎ 李敏勇

選舉比罷免重要，所以要慎用選舉權。

「選賢與能」的口號喊了又喊，但事實呢？從前，選舉買票的一大堆，而且大多是中國國民黨人。有段時期，台灣中部更時興買票時祭出神像見證以防選民拿錢不辦事。更甚者，有「黑道大哥拿錢要求包票的離譜情事。「選舉無師父，用錢買就有。」真是見笑代誌。郭台銘想選總統也惹出一堆賄選風波，暴露企業家社會責任的欠缺，灰頭土臉。

罷免比選舉困難，要更費力氧。

台灣最具代表性的罷免是高雄市罷免韓國瑜的那一場，高雄市民甚至以高於韓當選市長的得票數罷免他。他被罷免是因為當選市長以後的荒腔走板，更因為位子還未坐熱就去選總統，選輸了還想回到原來的位子。原先韓國瑜意外當選高雄市長，高雄人曾被嘲笑，罷免韓國瑜讓高雄人被刮目相看。

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不同於選舉，候選人多位競爭，罷免是被罷免人自己和自己，被反對和被支持之間的競爭。不同於選舉是人民正面選擇想授予權力的政治人物，罷免是取消授權。但政治人物各有支持者，不見得都是選賢與能，有各種緣故關係，行使罷免權時不見得選舉人都就事論事，加重罷免的困難。

看看基隆市的罷樑行動，明明是市長謝國樑施政荒腔走板，滿意度吊車尾，成為基隆的羞恥。明明是公民的自發性行動，中國國民黨硬要將之說為民進黨對中國國民黨的政治鬪爭。政黨知道不能輕易啟動罷免，因為吃力不討好，也有反挫的可能。若非政治人物確實荒腔走板，不適其位，不會有人發動罷免。政黨更不會！

看看基隆市的罷樑行動，明明是市長謝國樑施政荒腔走板，滿意度吊車尾，成為基隆的羞恥。（資料照）

力保自己黨內政治人物，也要得宜。是非不分，良劣不明，惡質性也會被看破手腳。不看其他，只看花大量預算送電動機車，卻買人家淘汰的公車，就知道這樣的市長沒有現代都市的交通治理視野。只會賄賂選民，近似買票。如果基隆市民想要城市進步，還是要淘汰這種不適任市長。離譜的程序杯葛只會更激發市民罷免的決心。

更重要的是選舉時，慎用選舉權，而不是選出不適任人選搞得要勞師動眾免。謝國樑擔任市長，只看天天反罷免，徒成笑柄。基隆的選擇還是看基隆市民的一念！

（作者是詩人）

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