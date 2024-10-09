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林保華之聲》兩國論一脈相承 馬英九亂倫護主

2024/10/09 05:30

◎林保華

賴清德總統在國慶晚會上發表「祖國論」，直指剛過七十五歲生日的中華人民共和國，絕不會是將過一一三歲生日的中華民國的祖國，掀起各界熱議。中共迄今無法做出回應，如同它接受了璦琿不平等條約卻聲稱寸土不讓一樣。中國國民黨的政客也找不到護主的理由，只好亂罵一通。最奇怪的是中國在台灣的代理人馬英九，它的辦公室蕭姓主任竟說賴總統的話「不倫不類」；馬英九再去美國罵賴總統的「新兩國論」。

賴總統將中華民國與中華人民共和國的兩國關係說的清清楚楚，是馬英九國民黨在裝糊塗，連自己的歷史都忘記了。

李登輝總統在一九九五年六月講過類似的話。當時他訪問美國康奈爾大學回來，中共開動宣傳機器罵他製造「兩個中國」、「一中一台」，我也被中共沒收了港澳同胞回鄉證。當時李總統是這樣駁斥的：「中華民國有八十四年的歷史，中國只有四十多年，誰是『老爸』，誰是『兒子』？應該不難區別。」他還說：「中共不肯承認兩岸分裂、分治的事實，聲稱台灣是大陸的一部分，就好像父親還健在，兒子就爭搶繼承權。」

李總統以老爸與兒子來比喻，當然是在挖苦中共，本身就具「兩國論」思想，直到一九九九年他接受《德國之聲》訪問時才正式提出。李登輝當時是國民黨主席，三年後李登輝還拉著馬英九的手，說馬英九承認自己是「新台灣人」，馬騙了李登輝，騙了台北市民，當選了台北市長。後來卻忘恩負義，和連戰造了李登輝的反。李登輝的徒子徒孫也為了自身利益，現在投向中共這個主子。

如今馬英九認賊作父，把李登輝眼中的兒子當作是他的老爸。所以現在到底是賴總統不倫不類，還是馬英九亂倫？同樣的，國民黨看待這些問題，是要立倫，還是與馬英九一起亂倫？

如今馬英九（中）認賊作父，把李登輝眼中的兒子當作是他的老爸。所以現在到底是賴總統不倫不類，還是馬英九亂倫？（資料照）如今馬英九（中）認賊作父，把李登輝眼中的兒子當作是他的老爸。所以現在到底是賴總統不倫不類，還是馬英九亂倫？（資料照）

口口聲聲中華文化的馬英九與中共，都知道維持中國社會倫理的「三綱五常」，三綱就是「君為臣綱，父為子綱，夫為妻綱」，現在他們顛倒父子關係，就是亂倫，還好意思把自己說成是中華文化的繼承人？中共更在近一百年前發動內戰，先後成立中華蘇維埃共和國與中華人民共和國，不是違逆「君為臣綱」的亂臣賊子嗎？現在還到處成立孔子學院，滲透造反，根本就是打著孔旗反孔子。在大庭廣眾面前，二○○二年和二○○八年，周美青兩次按下馬英九的頭，是馬英九還是周美青違背了「夫為妻綱」？

賴總統這次沒有講「父子論」，而是「祖國論」，這是針對中共要台灣人認祖歸宗的統戰伎倆。這也是輩份問題，兒女能夠生出父母嗎？這是常識。唯有向長輩認祖歸宗，哪有向晚輩行三跪九叩首之禮？馬英九國民黨如果願意，就讓他們丟人現眼吧，但別把台灣人拖下水，台灣人就是台灣人，與中華人民共和國互不隸屬，不會接受奴隸的待遇。

（作者林保華是資深時事評論員）

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