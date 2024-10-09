自由廣場》備戰世界棒球12強賽的遠憂與近患

◎ KillerQueen

即將在十一月舉行的世界棒球十二強賽，台灣隊廿八名選手名單最終確認登場，球迷與社會的討論甚囂塵上。輿論焦點多半集中在誰是遺珠之憾，筆者無意引戰，畢竟只要有鍵盤，任誰都能成為球場雲端的諸葛亮，但由此次過程仍可看出備戰的遠憂與近患。

遠憂在於，球界對此次賽事定位似無明確共識。十二強賽當然是一級國際賽事，但國家隊的目標是傾盡全力爭取佳績？或拔擢下一個世代接班梯隊、為明年經典賽做準備培養可用之兵？主導的中職會長說法雖略見端倪，但仍應有更制度化、更具配套的措施和作為。

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比如球迷最近對台灣在世界棒球排名的嘲諷訕笑，以及部分網路意見之於U23代表隊成績的責難，大概就像中職會長蔡其昌說，「以前也覺得棒球是國球，但如今感覺『贏球才是國球』。」何以致之？台灣運動文化的普遍泛功利傾向，也許是重要原因。

他山之石，可以攻錯，要追上日本、好想贏韓國，那麼，日本成立侍Japan公司專責國家隊的組訓不說，韓國也早早確立國際賽事分級及國家隊循序漸進的換血工作，賽事只是手段，真正目的在於發展和經營棒球。對於日韓等「棒球先進國家」之流，除卻對於成績、獎牌的追求，或許應認真思索，凝聚各界共識、擬定發展架構，才能落實扎根我們的國球。

近患指的是，這回脫穎而出的國手名單，因為賽事目標不明，選訓只好採取折衷主義以免動輒得咎。美其名是融合老中青、均衡經驗與戰力的結果，但往往最後經常是沒練到兵、沒養成新秀，還得安慰自己雖敗猶榮。

所以我們看到勞碌整年的部分資深選手，球季結束後仍得披上藍白戰袍「相忍（傷痛）為國」，而農場裡的後起之秀，始終缺乏舞台在國際一展身手——這裡無意對此次代表隊名單說嘴：每一名都是努力的選手，但若強調拚搏，「最強代表隊」成員應更加頭角崢嶸？真要換血，大家應該看到名單出現更多的潛力新秀？

中信兄弟總教練平野惠一所言甚善：「並不清楚這次中華隊的『目標』是什麼，是培養年輕選手或是贏球導向？」道出國家代表隊面對大型賽事長期以來的結構性病灶。

這裡的建議是：十二強賽雖然重要，卻無關奧運獎牌或經典賽資格，可以作為潛力選手養成的試煉場，並趁此落實大型賽事分級、國家隊教練任期制等配套。台灣棒球一路走來步履蹣跚，但確實逐漸告別草創，期盼我們的「國球」除了贏球，也能做的更好。

（作者是唱片行老闆、棒球迷）

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