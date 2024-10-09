晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》胸懷善意的祖國論戰略價值

2024/10/09 05:30

◎ 林正二

雙十國慶前，賴總統的中華民國與中華人民共和共和國的歷史論述，在台海戰略上有多層意義。

藍營失掉政權後的這廿幾年，由原先「中華民族主義」情結，轉變為「中國民族主義情結」，不但不認同「中華民國台灣」，還附和中國對台的統台策略，頗多藍營人士甚至認中國為「祖國」，此不利台灣人民維護主權與自由民主體制。賴總統有感於此，擬藉由年齡巧妙譬喻，指「年輕的」中華人民共和國絕非「年長的」中華民國的祖國，藉此論述破除國民黨傾中遠台的國家認同亂象，並以「中華民國」凝聚國人共識，齊心抗中保台。

其次，賴擬藉由「中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國」之說法，破除在野陣營抨擊賴要走向法理台獨之疑慮，藉此彰顯自己將堅守「中華民國」憲法，以此對中國表達善意，期能化除中共以台獨為藉口，對我強烈的武力威嚇，進而建構兩岸和平的緩衝空間，維護台海現狀。

第三，賴擬藉由中華民國來台後維護與融和中華文化的貢獻，讓中國正視中華民國存在的意義，以建構兩岸共存共榮的空間「中華民國」一詞具有中華文化意涵，可作為國內族群的黏合劑，以及未來兩岸對話基礎，有助雙方和平相處。

就文化而言，發揚中華文化的是台灣。唐宋詩詞、紅樓夢等中國古典文學，透過台灣的教育及文學創作，得以傳承、發揚光大；孔孟老莊思想、故宮文物、中原庶民文化與宗教信仰等，已融入台灣人民生活與教育，成為台灣主體文化的一部分。

第四，賴的祖國論，意指我國現在名稱雖是「中華民國」，但實際統治領土只有台澎金馬，這只是以國名表述憲法所稱的固有領土的象徵性意義。台灣的政府不應像「反攻大陸」時期，將「中華民國」膨脹為「一中」：「中華人民共和國屬於在台灣的中華民國」，因國際社會所認知的「一中」是中華人民共和國，容易淪為「在台的中華民國屬於中華人民共和國」，反而落入中國的「一中框架」，讓在台灣的中華民國遭中國「統一」。

最後，賴的兩個中華國體歷史論，涵具賴就職時提出的「台海和平／互利互惠／共存共榮」之期望。鑒此，賴總統如能秉持兩岸共存共榮的期望，進一步拋出無損中華民國主權的「中華共榮」戰略，籲請中國正視中華民國存在的政治現實，「兩個中華」互助互補、共存共榮，以化解台海的緊張情勢。

由於「中華共榮」尚無不利維護台灣主權的「一中」字眼，不致陷入「一中框架」，無損台灣主權維護，且將兩個「中華國體」以對等地位連結，更能鞏固中華民國台灣的主權。而其所延伸的「中華民族」論則是戰略權宜之計，只有文化與血源意涵，跟國籍意涵的「中國人」有別，台灣不致與中國混淆，卻有助兩岸緊張情勢的緩和。

（作者是退休駐美外交人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書