自由廣場》胸懷善意的祖國論戰略價值

◎ 林正二

雙十國慶前，賴總統的中華民國與中華人民共和共和國的歷史論述，在台海戰略上有多層意義。

藍營失掉政權後的這廿幾年，由原先「中華民族主義」情結，轉變為「中國民族主義情結」，不但不認同「中華民國台灣」，還附和中國對台的統台策略，頗多藍營人士甚至認中國為「祖國」，此不利台灣人民維護主權與自由民主體制。賴總統有感於此，擬藉由年齡巧妙譬喻，指「年輕的」中華人民共和國絕非「年長的」中華民國的祖國，藉此論述破除國民黨傾中遠台的國家認同亂象，並以「中華民國」凝聚國人共識，齊心抗中保台。

請繼續往下閱讀...

其次，賴擬藉由「中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國」之說法，破除在野陣營抨擊賴要走向法理台獨之疑慮，藉此彰顯自己將堅守「中華民國」憲法，以此對中國表達善意，期能化除中共以台獨為藉口，對我強烈的武力威嚇，進而建構兩岸和平的緩衝空間，維護台海現狀。

第三，賴擬藉由中華民國來台後維護與融和中華文化的貢獻，讓中國正視中華民國存在的意義，以建構兩岸共存共榮的空間「中華民國」一詞具有中華文化意涵，可作為國內族群的黏合劑，以及未來兩岸對話基礎，有助雙方和平相處。

就文化而言，發揚中華文化的是台灣。唐宋詩詞、紅樓夢等中國古典文學，透過台灣的教育及文學創作，得以傳承、發揚光大；孔孟老莊思想、故宮文物、中原庶民文化與宗教信仰等，已融入台灣人民生活與教育，成為台灣主體文化的一部分。

第四，賴的祖國論，意指我國現在名稱雖是「中華民國」，但實際統治領土只有台澎金馬，這只是以國名表述憲法所稱的固有領土的象徵性意義。台灣的政府不應像「反攻大陸」時期，將「中華民國」膨脹為「一中」：「中華人民共和國屬於在台灣的中華民國」，因國際社會所認知的「一中」是中華人民共和國，容易淪為「在台的中華民國屬於中華人民共和國」，反而落入中國的「一中框架」，讓在台灣的中華民國遭中國「統一」。

最後，賴的兩個中華國體歷史論，涵具賴就職時提出的「台海和平／互利互惠／共存共榮」之期望。鑒此，賴總統如能秉持兩岸共存共榮的期望，進一步拋出無損中華民國主權的「中華共榮」戰略，籲請中國正視中華民國存在的政治現實，「兩個中華」互助互補、共存共榮，以化解台海的緊張情勢。

由於「中華共榮」尚無不利維護台灣主權的「一中」字眼，不致陷入「一中框架」，無損台灣主權維護，且將兩個「中華國體」以對等地位連結，更能鞏固中華民國台灣的主權。而其所延伸的「中華民族」論則是戰略權宜之計，只有文化與血源意涵，跟國籍意涵的「中國人」有別，台灣不致與中國混淆，卻有助兩岸緊張情勢的緩和。

（作者是退休駐美外交人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法