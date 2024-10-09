自由廣場》賴總統重新建構祖國論／戳破國族虛幻 紅藍心亂如麻

◎ 施佳良

在國慶晚會上，賴清德總統說：一一三歲的中華民國，才是中華人民共和國七十五歲以上人民的祖國。不僅揭穿國民黨的國王新衣，更戳破中國共產黨試圖建立的「中共國＝中華民族」國族論述及認同連結。賴清德讓「國家」與「歷史文化」這兩個概念與認同，能夠分開各自正常發展。讓認同中華文化或喜愛傳統詩詞曲賦、歷史典故的人們，再也不須勉強、扭曲自己去認同中共國。

從李登輝的「特殊國與國關係」開始，再到蔡英文、賴清德，兩國論述越來越清楚，也越來越貼近人們的正常認知，即：中華民國是主權獨立國家，已存在一一三年，且在台澎金馬落地生根七十五年，「中華民國台灣」就是表達方式。至於中華人民共和國，則是已存在七十五年的之主權獨立的另一個國家，與中華民國互不隸屬。

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面對正常兩國論，國民黨政治人物手足無措，因為他們再也不能藉由模糊兩岸論述、暗合中共的方式，賺取遊走兩岸的買辦紅利。有人會說：國民黨也說中華民國存在、兩岸不獨不統維持現況啊。其實關鍵不在於中華民國存在與否，而在於：國民黨是否願意公開承認或否認「中華人民共和國是主權獨立國家」？

國民黨一直迴避這問題，只能抓著「九二共識、一中各表」喃喃自語。因而氣急敗壞罵賴清德，卻又罵得語無倫次。韓國瑜的「中華民國小老頭關在小黑屋裡」，不過是矇眼迴避、努力抓住國王新衣的一角罷了。

（作者曾任政大公共行政系兼任助理教授）

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