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社論》「師父現形記」

2024/10/09 05:30

中國的任志強案，因其女兒最近的一封公開信，又再次引起關心中國政情者注意。此案來龍去脈，網路可供尋索，在此不表。倒是，四年前，環球時報總編輯胡錫進的一段話值得玩味：「任志強從事政治對抗，擺出一份道德優越感，那麼就需要自己有能夠支援這種對抗的真實的道德操守。然而他的屁股底下顯然不乾淨⋯。在任何國家，置身於政治激流中的人，都不能有經濟上的重大把柄，這是普世的政治常識。」中國沒有司法獨立，當權者的觀點有待檢驗。台灣的另一齣戲碼，則在司法審理中攤在陽光下。

柯文哲，二○一四竄起的政治素人，打著清廉的旗號，狠批垃圾不分藍綠，他要創造新政治。從「墨綠」變臉到「兩岸一家親」、「疫苗疑美論」就不說了，這次大選他跟藍營眉來眼去，搭配競選幾乎一度成局。雖然終究破局了，但政治素人不是吃素的，開始令人懷疑他的內心世界，可能跟他的人設有段距離。直到大選申報爛帳曝光，大家才恍然大悟，原來柯氏夫妻是「理財」高手。八年市長下來，妻子看豪宅，引起社會熱議，柯文哲護妻說：也不用去裝窮，本來就買得起！這樣的口氣，聽者難免又想起，大選期間被爆料的新竹農地。接下來的京華城案更精彩，目前所知的有限拼圖，已足以一窺柯氏與財團一起用刀叉吃人肉之內幕。而且，劇情發展，下限還在不斷下修。至於民眾黨、八白委，反斥綠色恐怖、政治追殺，至今不願面對「師父現形記」。所謂的「鐵草」，也仍有「相信師父」者。一人黨，一人身繫民眾黨興衰存亡，幫忙幫閒者一時無法斷捨離，也是人之常情。

同樣是短期內興起，柯文哲與韓國瑜的情況不同。相形之下，韓氏屬於暴起暴落，這跟他本人的底蘊膚淺有關。如今，韓氏又榮膺國會議長，而他是否熟諳議事且長袖善舞，考驗著他的下一步。柯氏，則近乎「狡智型」政治人物，擅長「語錄體」發言藏拙、襲擊。而且，數當今政治人物，他擁有永遠不拒絕改變立場的彈性，綠、藍、紅跟著（利益）感覺走。宛如一隻泥鰍，藍綠都拿他沒辦法。對輪流執政的藍綠皆感失望者，從柯氏的口號彷彿看到了希望。他的追隨者，不乏懷抱理想者，但這一類人也很容易因認清柯氏而反目成仇。統稱「小草」者，則是台灣社會中值得注意的「不滿者」，即使柯氏令他們失望，他們對現有體制還是不滿。

不滿的源由，一是，藍綠輪流執政，權力必然造成腐化。打破藍綠二元格局，終結既得利益集團，對「不滿者」自是增加了機會。二是，多數「不滿者」經常忽視了，他們的機會不完全是被藍綠兩個集團排擠，而是很大程度被全球化所剝奪。台灣在全球化有得有失，反映在不同行業、各種專長。失去機會者，直覺歸咎藍綠，殊不知元凶卻遠在世界各個角落，有人取代了他們原本可以在台灣的工作，為此就業者的待遇也遭到壓抑。全球化這種併發症，似乎只能靠時間來消化。於是，藍綠輪流執政，輪流被罵。藍綠一樣爛，罵人的、被罵的都無力解決問題。現實沒有答案的問題，真假宗教總是不吝為人解惑。「精神上的鴉片」，沒人規定政治人物不能販售。政治素人，政教合一，遂有了基本群（信）眾。

半年多來，藍白國會之亂，政局紛擾不安。執政者，放手肅貪，藍綠白都有人落馬。高虹安，陳福海，柯文哲，彭振聲，李文宗，白色力量，黨政皆黑。有人指控執政者操控司法，恐怕也太抬舉雙少數的賴清德了。不過，垃圾不分藍綠，並不表示沒有白色垃圾。同理，出現白色垃圾，也不證明藍綠比較不爛。隨著台灣民主深化，人民的權利意識上漲，以前視為當然的歷史共業，任何政黨都不要推給制度，雖然制度急待補強。因為，從事公共事務者，對選民既有承諾，便應遵守基本自律，不為所不當為。尤其是，政黨，責在推薦候選人參加公職人員選舉，不容上樑不正下樑歪。

有人以師父自居，有人相信師父，這是信仰自由。重點在於，師父玩政治屁股一定要乾淨。老王賣瓜，自賣自誇，市場就這麼回事。但一剖開來，金玉其外，敗絮其中，那就準備收攤吧。話說回來，上述胡錫進的高論，「落水狗」是否真的那般不堪，在一黨專政下永無水落石出之日。中共的政治文化，掌權者總是站在道德高地，無情審判妄議中央者，貪腐是挖不完的材料。至於，聖潔的掌權者，紅色的國王新衣裡面，到底屁股乾不乾淨？到了他們垮台那一天便知道！

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