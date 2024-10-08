社論》賴清德合乎常識常理的「祖國論」

賴清德總統上任以來，多次就台灣與中國關係發言，特別是站穩主權獨立基本立場，從歷史事實和常識出發，言語淺白，合乎常理，直入人心，澄清誤謬偏失，有助世人及國人看清台灣處境，看透中國強詞奪理，頗受國際媒體矚目。

最新一例，是十月五日在雙十節晚會講話。他說：鄰居中華人民共和國剛過七十五歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，若要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字；反倒是，中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國，不過，中華民國在台澎金馬落地生根已七十五年，不必再去談論這層關係。

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這一被稱為「祖國論」的談話，淺顯易懂。談話中，以史實闡明台灣與中國關係，平實中肯。提到「鄰居」中國生日慶，順帶以年紀論述，凸顯台灣有些藝人於十月一日表態祝賀「祖國」國慶，用詞不精準。

「祖國論」的談話，關照寬廣普遍，態度懇切，沒有疾言厲色。賴清德期勉國人，「我們是一個主權獨立的國家，要愛我們的國家，時時愛我們的國家」，不辜負前人的犧牲奉獻。對於見利忘義的藝人，他只善意提醒，「祝賀詞要精準」。至於每天以軍機軍艦脅迫我國的北京政權，他也未口出惡聲，且以中國國名全稱指涉。

事實上，檢視賴清德上任以來的講話，特別是團結國人、昭告世人及奉勸北京，大都深思熟慮，既以基於事實的史觀論事，且能用一般庶民可懂的話發言，言簡意賅，直指問題核心本質，引發廣泛重視及共鳴。

其例不勝枚舉。九月初，他受訪指出，中國要併吞台灣，不是為領土完整；若真為領土完整，中國應拿回十九世紀中葉《璦琿條約》清朝割讓給帝俄的土地，且俄羅斯如今正處於「最弱的狀態」。這番論述，道出中國不敢說的內心話，俄國雖惡言回應，中國無以反駁；中國有民眾呼應，主張「拿回遠東」，包括海參威。五月的就職演說，「一六二四年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端」，從世界史角度，期勉台灣人要自信，齊心航向新世界，讓世界迎接新台灣；也間接駁斥「自古以來」、「不可分割」的中國陳腔讕言。

再如六月間，在陸軍官校校慶閱兵後致詞：「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的才是真陸官，沒有這份雄心壯志就是假黃埔。所言鏗鏘有力，不但倒打中國假黃埔百年統戰陽謀，也有力地分辨黃埔校友忠奸。八月間，八二三砲戰六十六週年，強調中國「要拿下台灣，不是哪一個人或政黨做了什麼事或說了什麼」，一語道破其野心的本質。九月下旬，在「全社會韌性」民防訓練講話，宣示「台灣絕不可能簽署和平協議」，「那一紙協議是靠不住的，要靠實力確保和平」。

賴清德上述講話，有如李登輝總統論領導者條件時所指出，居上位者要言語誠懇，不講別人聽不懂的話，不能官腔官調，須讓鄉下阿婆也聽得懂。同樣重要的，是從常識常理出發，看待事物。台灣自古是南島語族的家園，不屬於中國；荷蘭人開啟全球化，世界島台灣出現；共產中國成立以來，台灣沒有一天屬於它；中國要吃掉台灣，卻棄西伯利亞及遠東舊土不顧，「收復失土」說迂腐不實；黃埔軍校在鳳山復校，廣東黃埔如今只是古蹟；中國併吞台灣，不論何黨誰人，野心不變，僅手法軟硬有別；與中國簽協議無以致和平，國共談判及西藏殷鑑不遠；台灣唯自立自強，團結才能挺立。凡此，都是簡單史實及常識常理，賴清德不但誠懇以道，且一講再講，是居上位者為所當為。

誠然，在民主多元的台灣，尤其政治惡鬥的政媒環境，對賴清德的剴切之言，因政黨立場和意識形態而冷嘲熱諷者如響斯應；挑動敏感神經、話語台獨、借殼脫中…云云，不一而足，甚至藉此渲染「疑賴論」，國人已看多而難以照單全收。重要的是中國民眾的反應，如：簡單的事實、邏輯清晰、話沒毛病…，足見嚴密監控的社會，仍有耳聰目明之人。國際新聞媒體從事實出發、專業著眼，對《璦琿條約》與收復失土、「祖國論」等，廣為矚目而顯著報導，有助國際社會瞭解我國處境。

美國思想家潘恩（Thomas Paine）十八世紀出版五十頁小冊子《常識》（Common Sense），闡述英國惡行、人民自然權利、獨立之利，激發了美國獨立革命。賴清德同樣從常識出發，持續為台灣發聲，是值得國人按讚的要務。

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