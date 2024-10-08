自由廣場》從台獨轉化的新國家認同

◎ 陳啟濃

曾經我也是台獨的擁護者，大學時代與室友爭辯，但始終沒有定論。我認為中華民國在中國大陸已經滅亡了，台灣應該建立新的國家體制，室友則主張中華民國在台灣延續，沒有必要另立台獨旗幟。那是一段屬於年輕人熱血理想的美好回憶，本就沒有誰對誰錯。而台獨的血液依然流淌在我體內。

李登輝時代修憲，增列了憲法增修條款，是折衷確立台灣地位的國家工程。現階段中華民國憲法適用於「台澎金馬」，台灣也經過總統大選，實施直接民主。經歷了三次政黨輪替，台灣的民主已趨成熟，人民享有高度的自由人權。

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最近十幾年來，接觸宗教，拜網路之賜，了解許多海外中國人的想法及倡導自由民主的台灣學者專家的言論，他們都是中華民國的擁護者，對中共專制獨裁深惡痛絕，支持目前台灣民主政府體制，且有著殷切期望，盼有朝一日中共政權垮台，讓台灣的中華民國成為兩岸全體人民的典範希望所在。

中共不等同於中國，中國人並不都是中國共產黨員，台灣要反抗的是中共專制政權，而非反對中國人與傳統文化，也不是每個中國人都支持中共用武力進犯台灣。

在「台灣」的「中華民國」已經走出新的歷史定位，我們在這裡有共同的歷史記憶，有共同的文化價值，凝聚出共同的國家認同，都能成為「台灣民族」的一份子。

我支持中華民國，並不妨害我主張「台灣是一個獨立國家」的情感，國家的實質內涵比形式意義更重要。如果「中華台灣」能夠換得國人團結和諧，保有自由民主人權，享有幸福安定生活，這不正是當初那個年輕大學生對台獨的熱血情懷嗎？

（作者是政治評論員）

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