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自由廣場》巧妙詮釋祖國 同步教育下一代

2024/10/08 05:30

◎ 林逸民

過去黨國時代吹噓「光輝的十月」，但如今每年十月卻成為台灣人最尷尬一個月，十月一日是中國建政，被迫目睹許多跳樑小丑向中國慶生獻媚，幸好賴清德總統在今年國慶晚會機智反擊，對那些相信國民黨傳說而向中國獻媚的人喊話：

如果相信國民黨傳說的所謂一九一一年十月十日中華民國誕生，那麼中華民國已有一一三歲，中華人民共和國才七十五歲，只有可能人瑞是從心之年（編按）的祖上，萬無後者是前者之祖的道理。

賴總統溫馨提醒：台灣人要幫鄰國慶生也不是不行，但用詞要精確，不可以用「祖國」。這打腫那些聲稱認同中華民國、卻用「祖國」向中共慶生之輩的臉頰，點出他們「認賊作父」。同時提醒台灣人：中國豈會接受足可當其父祖輩的中華民國存在？這就是北京堅稱中華民國已經滅亡的原因。

國民黨聲稱主張中華民國就可和平，卻始終無法得到中國正面回應，因中國最終要消滅的其實就是中華民國。台灣若拿中華民國去跟中國說項，只是與虎謀皮。

一九一一年十月十日武昌起義成立湖北軍政府，國旗是鐵血十八星旗，隔年一月一日才成立國旗為五色旗的中華民國，當時並無統治或擁有台灣。直到蔣介石北伐，一九二八年底張學良「易幟」，才成立青天白日滿地紅為國旗的中華民國，所謂國民政府，生日是十二月廿九日，成立當時也未擁有台灣。

國民政府歷經對日戰爭、國共內戰，在李宗仁手上瓦解滅亡，蔣介石帶著自己的軍事集團逃來台灣，一九五○年宣布「復行視事」，自欺欺人說是「中華民國」，但領土只有台灣而無中國，人民大部分是台灣人，政府結構與國民政府的軍閥共治平台完全不同，是控制到家家戶戶的法西斯獨裁專制政府，它其實是建立了一個「中華民國在台灣」的新國家，生日是三月一日。所以國民黨老連自己所謂生日都搞錯。

過去因歷史糾葛與國際局勢動盪，台灣頂著這個空殼名字在夾縫中求生存，如今國際形勢不同，民主自由主流國家一再重申聯合國二七五八決議只與中國有關、未涉台灣，也就是中國歸中國、台灣歸台灣，難道我們自己還要允許國民黨講混淆曖昧的雙十神話，讓台灣和中國牽扯不清？

眼前尚有多個版本的歷史教科書，仍在延續黨國時代的謬論，聲稱「開羅宣言把台灣『還給』中華民國」，卻無視開羅宣言不具條約效力、只是有共同目的的宣告而已，更根本沒提到台灣，教育部應儘速要求改正，別再教出更多「認賊作父」的糊塗國民了。

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

編按：「從心之年」乃古時稱男子七十歲

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