自由廣場》扣地、停工兩碼事 籲蔣萬安清醒

◎ 王國論

北檢偵辦柯P京華城圖利案，為刑案確保將來的沒收效益，依法向法院聲請扣押保全威京小沈京華城的「土地」獲法官裁准，這是檢察官辦案的手段，程序完全合法。

但台北市長蔣萬安卻說，將行文向法院函詢是否應對京華城勒令「停工」，令人懷疑萬安市長的律師執照是如何取得的？

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京華城當初動工，是行政機關的北市府所核准；至於前任市長的圖利、貪案疑雲，則是司法案件；檢察官偵辦犯罪，保全扣押的是「土地」部分，與土地上的京華城「續建」何干？法院是審理人民的民刑事爭訟，至於京華城的續建部份，既無人提出保全的假處分或假扣押程序，法院憑何插手？所謂「不告不理」，蔣萬安市長這個大律師難道不懂？

刑案，除非是檢察官提起公訴，或被害人提起自訴，否則法院憑何審理？民事，包括保全程序，亦嚴格遵守不告不理，法官並非凡事插手，北市府自己拉了一屁股，自己不善後，卻要請示法官，讓法官擦屁股給答案！荒唐。

無獨有偶，面對柯P被法辦，民眾黨徒眾屢嗆檢廉，若違法，怎不敢勒令「停工」？同樣是牛頭不對馬嘴；一開口就被人看輕斤兩，更糟的是，柯P之前公開說「圖利就圖利！我哪裡犯法？」，顯示柯也是一個法盲，如今嘍囉接續法盲，只會加速斷送政治生命。

至於蔣萬安，大巨蛋「漏水」尚可拿桶子接，但攸關市民、市庫的鉅額損失，就無法用桶子補洞，請速拿出解決辦法，至於行文法院的不智之舉，可以免了罷！

（作者是律師）

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