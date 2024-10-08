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自由廣場》賴清德總統國慶晚會致詞／拆解祖國論 建構了新台灣共識

2024/10/08 05:30

◎ 鈴木百惠

賴清德總統國慶晚會說「中華人民共和國在十月一日剛過完七十五歲生日，但中華民國就要過一一三歲生日，因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國」，這一席話，儼然是今年國慶最大亮點，短短數語就破除民進黨內部在中華民國與台灣之間的矛盾糾葛，更粉碎唯國民黨能捍衛中華民國的迷思，甚至對素以祖國自居的中華人民共和國甩了一記大巴掌。在國家議題，賴清德總統展現新的高度與勇氣，令人拍案叫絕！

背負台獨神主牌的民進黨，面對國旗、國號時總是備感吃力，民進黨歷任元首每逢就職、國慶，唱不唱國歌、拿不拿國旗都被在野政黨渲染炒作，在如此曖昧不明之下，導致中華民國的國號及青天白日滿地紅的國旗，成為國民黨選舉時用來凝聚支持者的最大利器。如今，從民進黨的賴總統口中，中華民國得以成為最大公約數，這是真正給台灣凝聚共識、重新出發的新開始。

這樣的宣示，連中國共產黨都無從否認，即使南京的碑上記載著，中華民國政權在中國土地上只存活至一九四九年，卻無法否認這個政權撤遷到台灣的事實，這也彰顯中華民國政權存在台灣且不等於中華人民共和國，成為連共產黨都無法否認的事實。

當中華民國成為最大公約數，對外宣示中華民國是真實存在的獨立政權，此時到底要稱作中華民國或台灣，只是國號選擇的內政問題罷了，承認中華民國不只不等於放棄台灣獨立，甚至可能是未來讓我們以台灣為國號的新契機。從這一刻起，在國內再沒有任何一個政黨能獨攬自己才是中華民國守護者的專利。

一句中華民國才是中華人民共和國的祖國，將國際、國內對台灣國家立場的觀點全面翻新，這番論述，將賴清德總統推向「全民共識」的新高度，當中華民國不再是國民黨獨家享用的神主牌，還能用什麼來鞏固基本盤，也將成為國民黨必須面對的新難題。

（作者是資深政治幕僚）

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