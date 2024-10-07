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社論》荒腔走板的颱風政治學

2024/10/07 05:30

上週山陀兒颱風侵襲台灣，龜速慢行，先在南部外海原地打轉，上週四中午才由高雄登陸，幾個小時後減弱為輕度颱風，並降為熱帶性低氣壓，在台灣上空消散，但外圍環流帶來的豪雨，已在南部及新北部分地區、基隆造成嚴重災情。而山陀兒走勢詭異，更因部分地方首長政治操作，颱風假成為討好選民的工具，造成「不該放而放、該放而不放」的荒謬現象。

此次颱風假之所以引發爭議，乃因從台中以北，在放兩天颱風假時，幾乎無風無雨。事實上，根據氣象署的數據，台中以北縣市根本沒有達到警戒標準，卻在基隆市長謝國樑率先宣布「停班停課」下，同為「共同生活圈」的北北桃不得不跟進；而由於最北部的基隆已經決定放颱風假，全台縣市長都不敢作出正常上班上課的決定。日本媒體人矢坂明夫感慨，颱風假似乎變成了政治人物討好選民的「買票工具」。若檢視決定放颱風假的政治人物的臉書，幾乎是一片肯定、讚美之聲，可見不必有具體政績，就可贏得民眾的歡心，何樂而不為。反觀，若有縣市長敢於不放颱風假，則必定遭到網民的瘋狂攻擊，因此只有少數有擔當的民選首長，敢於堅持專業、數據，作出正常上班上課的決策。尤有甚者，因面臨罷免危機而企欲討好選民的謝國樑，作出完全不專業的決定，才造成全台的連鎖效應。令人不解的是，受創嚴重的高雄市因災後重建需要上週五宣布續放颱風假；而嚴重淹水，更有土石流災情的基隆，卻反而決定正常上班上課，引起市民大為不滿，甚至可能對罷免案造成負面效果。

颱風假如何拿捏，一向具有極大爭議，但與台灣同樣有很多颱風來襲的日本則沒有颱風假的規定。而颱風假雖為縣市長的權責，但有一定的標準可資參酌。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，若依據氣象預報，達以下基準之一，得發布停止上班及上課。包括：颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時；降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。此外，風力或降雨量未達前兩款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。因此，若縣市長尊重專業，其實不用猶疑，就可以得到上週三、四應該正常上班上課的結論。而當降雨量有致災之虞，基隆也應當機立斷，放颱風假讓民眾得以修復家園。而且因重建需要而休假，不但綠營當市長的高雄市如此，藍營執政的新北亦宣布萬里、金山、石門、三芝因災情嚴重而停止上班上課。可見，基隆颱風假的荒腔走板，並非出於制度缺失，純屬地方首長的師心自用。

坦言之，「颱風假」的本質是為了「避免天然災害致使工作有危險」的安全措施，攸關人民生命、財產安全，是一種預防措施，因此爭議重點不在應否有颱風假，而是如何擬定更嚴謹的標準，提供縣市長作決策時有所參酌，得以確保發生天然災害時，民眾與政府能有充分準備，以降低損失。另外，也應提高民眾的認知，颱風假是對抗天災的必要措施，不是用來去百貨公司、KTV、電影院休閒娛樂，因此，不應因縣市長決定放假而瘋狂按讚，不放假則被灌暴，如此的民粹不利於颱風假擺脫政治的操控。

其實，颱風假之所以引起爭議︰一是干擾社會的正常運作；其次是造成經濟損失。一般而言，現代社會擁有多重功能，民眾因職業工作不同而各司其職，並發揮綜效。但颱風假爭議之一，是颱風假係由收入不會受到損失的公務人員決定，卻會影響只有工作才有收入的族群。其二，颱風假是一個不可逆的決策機制，經濟學上稱為「齒輪效果」（ratchet effect），就是一旦決定放假就不能取消，再恢復上班上課，缺乏應對極端氣象的彈性空間。換言之，颱風走勢與規模可能在數小時內大幅改變，在前一天晚上八點所作的決定，形成決策僵化，未必能夠符合實際情況的演變。爭議之三，台灣製造業發達，尤其半導體供應鏈乃全球核心支柱，生產流程、供貨一旦因颱風假而受影響，可能衝擊台灣、甚至全球科技業，必須慎重其事。

而爭議之最大者，乃是縣市長必須面對選舉，而決定放颱風假卻不必付出自己的成本，不放假又受到網路酸民的攻擊，使得放颱風假似乎百利而無一害，因此往往把颱風假當作政治操作。此次山陀兒颱風假，部分縣市以適度的颱風假，幫助民眾恢復生活秩序，以及滿目瘡痍的家園；但也有縣市長「不該放卻連放兩天假，嚴重災情發生後又該放而不放」，荒謬的颱風政治學備受批評，則是政府未來檢討改進的重點。

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