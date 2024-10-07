自由廣場》政治就是生活 監督是公民責任

◎ 史里

台灣政局在藍白聯手擴權，權力交易成常態，公共利益被擱置。政客們打著「藍綠惡鬥」和「素人政治」的旗號，用短期政策迎合選民。結果如何？作為公民還能選擇沉默嗎？「政治就是生活，生活離不開監督」，這是我們必須反省的問題。

看看國民黨立院黨團總召傅崐萁，曾因炒股被判刑，卻仍能穩坐政壇，而他的妻子接棒當上縣長。選民只看眼前利益，忽視他們的過去。再看謝龍介，聲稱買不起房子，結果是台南大地主。他們用「親民」形象博取選票，真相卻被忽略。

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基隆市長謝國樑競選時以「送每個人一台Gogoro」的承諾吸引年輕選民。這些政客的策略無非是用短期甜頭換取選票，選民卻往往掉入圈套，忽視長期發展。

怪颱山陀兒滯留許久，南部災情嚴重，北北桃基無風無雨時卻放假討好選民，當基隆淹水該放假時，卻又不敢放。這些做法犧牲了長期公共利益和資源配置，無異於賣未來。

再看柯文哲的崛起。十年前他以素人形象挑戰藍綠對立，吸引支持者，十年後，他成了老練政客，充滿妥協、算計的政治手段…

民主不是天上掉下來的，是人民一點一滴爭取來的。我們不能只看政客一時的言行，而應該持續監督他們是否履行承諾，是否真正為人民服務。

政治就是生活，監督就是責任。未來不是由那些掌權者決定，而是由我們每個公民決定。我們有責任監督政客，審視自己的選擇，這樣才能為下一代創造真正光明的未來。

（作者為台南市市民）

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