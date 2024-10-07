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自由廣場》台灣就是台灣 應成國家主體表述

2024/10/07 05:30

◎ 邱梓桓

在學術界，國內外「台灣研究」領域的學者皆曾提出這樣的論點：「Taiwan is not China. Taiwan is not non-China. Taiwan is Taiwan.」意即：台灣不是中國，台灣也不是「非中國」。台灣就是台灣。

這樣的國家主體表述包含兩個層次。第一個層次是標榜「台灣不是中國」。這個層次的表述所要強調的是：目前名為「中華民國」（Republic of China）的台灣不是「中國」（China），也就是必須澄清「Republic of China」的此「China」非彼「China」。

我們或許可以理解這是在過去數十年來所形成，台灣的國名為「中華民國」，這個現實觀照的基礎層次。

但是，在這樣的表述中，台灣還是陷在與中國的關係裡。更高一層次的台灣主體表述，應以台灣自己為座標。台灣不是誰的誰，也非「不是誰的誰」，台灣就是台灣自己。如同前總統蔡英文曾說過的：「台灣已經是世界的台灣。」

今夏，巴黎奧運開幕式上，「中華台北」隊伍進場時，主持人特別在即時轉播中向全世界解釋：「就是我們熟知的台灣。」換言之，我們「是台灣」，也是世界認知的現實。可見，台灣早就可以「台灣」來向全世界自我介紹了。

綜觀賴總統的台灣主體表述，從就職典禮到雙十晚會的開場致詞，似乎仍在基礎層次多所強調。然而，從世界的現實來看，台灣官方的國家主體表述，已經可以更明確、更自然的讓「台灣就是台灣」成為表述的主調了。

台灣不是誰的誰，也非「不是誰的誰」。

（作者為教職人員）

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